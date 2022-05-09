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Гранат: «„Динамо“ обязано побеждать в матче Кубка с „Аланией“»

сегодня, 14:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат порассуждал о шансах бело-голубых в полуфинальном матче Кубке России с «Аланией».

Надеюсь, что «Динамо» обыграет «Аланию». Три поражения подряд должны стать отправной точкой для бело-голубых. Отступать уже некуда, надо реабилитироваться перед болельщиками. Динамовцы как никогда близки к титулу, поэтому команда обязана побеждать в матче с «Аланией». Как и любой болельщик, я бы хотел классический финал «Динамо» — «Спартак».

Матч «Динамо» — «Алания» состоится 10 мая. Начало — в 16:30 мск. Ранее стало известно, кто рассудит встречу.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 15:56
Не надо за всех говорить)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:48
Все хотят финал Спартак-Динамо.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:30
Динамо - Спартак, это конечно интересно. Но, беря во внимание последние игры обеих команд, всякое может случиться. это футбол. И возможно в финале мы увидим Енисей - Алания. Хотя я за то, чтобы посмотреть Спартак - Динамо, это будет очень зрелищно.
99387zntmjrw
99387zntmjrw
сегодня в 15:28
А что рана в самый геморрой от Крыльев уже поджила?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:23
Алания против
drug01
drug01
сегодня в 15:15
В игре может любой результат!
1 984
1 984
сегодня в 15:08
Алания - не простой соперник.
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