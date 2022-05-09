Гранат: «„Динамо“ обязано побеждать в матче Кубка с „Аланией“»

Бывший футболист «Динамо» порассуждал о шансах бело-голубых в полуфинальном матче Кубке России с «Аланией».

Надеюсь, что «Динамо» обыграет «Аланию». Три поражения подряд должны стать отправной точкой для бело-голубых. Отступать уже некуда, надо реабилитироваться перед болельщиками. Динамовцы как никогда близки к титулу, поэтому команда обязана побеждать в матче с «Аланией». Как и любой болельщик, я бы хотел классический финал «Динамо» — «Спартак».