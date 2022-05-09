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Керк: «Сейчас моё мнение — остаться в „Локомотиве“»

сегодня, 16:16

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк заявил, что на данный момент не планирует уходить из московского клуба.

Как мотивация оставаться в России без еврокубков? Я не следил за новостями. Не обращаю на них внимание. У меня было ощущение, что мы еще сможем играть в еврокубках. Теперь мне нужно подумать об этом. Я не могу сказать, что произойдет в следующем сезоне. Но сейчас я здесь. Сейчас мое мнение — остаться в «Локомотиве».

Игра с «Рубином»? Она была на самом деле тяжелой. Но в начале второго тайма тренер сделал две замены. На поле вышли Антон Миранчук и Бека-Бека. Они очень сильно изменили игру. В конце Миранчук забил победный гол. Я очень счастлив, что мы победили вчера. Миранчук замечательно вернулся на поле. Он забил и принес нам важную победу!

Это был очень сложный сезон. Об этом говорили все и мне не нужно повторяться. Мы старались делать все от нас зависящее, чтобы закончить год как можно лучше.

Ранее о желании остаться в «Локо» сообщил другой легионер команды.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:08
Лишь бы зарплату исправно платили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:25
Я ек аиив!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:25
Посмотрим что получится
Cat01
Cat01
сегодня в 16:20
Желаем удачи!??
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 16:18
Ну и ХОРОШО!
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