Керк: «Сейчас моё мнение — остаться в „Локомотиве“»

Полузащитник «Локомотива» заявил, что на данный момент не планирует уходить из московского клуба.

Как мотивация оставаться в России без еврокубков? Я не следил за новостями. Не обращаю на них внимание. У меня было ощущение, что мы еще сможем играть в еврокубках. Теперь мне нужно подумать об этом. Я не могу сказать, что произойдет в следующем сезоне. Но сейчас я здесь. Сейчас мое мнение — остаться в «Локомотиве».

Игра с «Рубином»? Она была на самом деле тяжелой. Но в начале второго тайма тренер сделал две замены. На поле вышли Антон Миранчук и Бека-Бека. Они очень сильно изменили игру. В конце Миранчук забил победный гол. Я очень счастлив, что мы победили вчера. Миранчук замечательно вернулся на поле. Он забил и принес нам важную победу!

Это был очень сложный сезон. Об этом говорили все и мне не нужно повторяться. Мы старались делать все от нас зависящее, чтобы закончить год как можно лучше.