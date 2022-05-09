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Поражения «Ювентуса» и «Ромы». Итоги 36-го тура Серии А

вчера, 23:49

Закончились все матчи 36-го тура Серии А.

«Интер» — «Эмполи» 4:2
Голы: Романьоли Симоне 40 (автогол), Мартинес Лаутаро 45, Мартинес Лаутаро 64, Санчес Алексис 90+4 — Пинамонти Андреа 5, Асллани Кристьян 28

«Дженоа» — «Ювентус» 2:1
Голы: Гудмундссон Альберт 87, Кришито Доменико 90+5 (пенальти) — Дибала Пауло 48

«Торино» — «Наполи» 0:1
Гол: Руис Фабиан 73

«Сассуоло» — «Удинезе» 1:1
Голы: Скамакка Джанлука 6 — Нейтинк Брам 77

«Лацио» — «Сампдория» 2:0
Голы: Габаррон Патрик Хиль 41, Альберто Луис 59

«Специа» — «Аталанта» 1:3
Голы: Верде Даниэле 30 — Муриэль Луис 16, Джимсити Берат 73, Пашалич Марио 87

«Венеция» — «Болонья» 4:3
Голы: Анри Томас 4, Кийин Софьян 19, Араму Маттиа 78 (пенальти), Йонсен Деннис 90+2 — Орсолини Риккардо 45+1, Арнаутович Марко 55, Шутен Йерди 68

«Салернитана» — «Кальяри» 1:1
Голы: Верди Симоне 68 (пенальти) — Альтаре Джорджио 90+9

«Верона» — «Милан» 1:3
Голы: Фараони Давиде 38 — Тонали Сандро 45+3, Тонали Сандро 50, Флоренци Алессандро 87

«Фиорентина» — «Рома» 2:0
Голы: Гонсалес Николас 5 (пенальти), Бонавентура Джакомо 11

Поражения «Ювентуса» и «Ромы». Итоги 36-го тура Серии А

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:38
Дженоа бьётся за место в элите...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:00
Юве ничего не надо было
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:52
Рома сегодня подвела!
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