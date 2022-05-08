«Бавария» и «Штутгарт» сыграли вничью

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сегодня, 20:35

«Бавария» и «Штутгарт» не выявили победителя в матче 33-го тура Бундеслиги (2:2).

Счет открыл игрок гостей Тьяго Томас на 8-й минуте. Мюнхенцы ответили голами Константиноса Мавропаноса (автогол) на 35-й и Томаса Мюллера на 44-й. Счет сравнял Саша Каладжич на 52-й минуте.

«Бавария» — чемпион Германии текущего сезона, имеет в активе 76 очков. «Штутгарт» идет на 16-й строчке (30 очков).

Ранее в туре «Боруссия» Дортмунд обыграла «Гройтер Фюрт» (3:1).