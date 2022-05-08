Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Бавария» и «Штутгарт» сыграли вничью

сегодня, 20:35
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 2Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

«Бавария» и «Штутгарт» не выявили победителя в матче 33-го тура Бундеслиги (2:2).

Счет открыл игрок гостей Тьяго Томас на 8-й минуте. Мюнхенцы ответили голами Константиноса Мавропаноса (автогол) на 35-й и Томаса Мюллера на 44-й. Счет сравнял Саша Каладжич на 52-й минуте.

«Бавария» — чемпион Германии текущего сезона, имеет в активе 76 очков. «Штутгарт» идет на 16-й строчке (30 очков).

Ранее в туре «Боруссия» Дортмунд обыграла «Гройтер Фюрт» (3:1).

Все новости
«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» и поднялся в топ-4 чемпионата Германии
Сегодня, 22:26
«Локомотив» минимально обыграл «Рубин». Казанцы идут в зоне стыков
Сегодня, 21:01
«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и лидирует в чемпионате Англии
Сегодня, 20:24
«Марсель» разгромил «Лорьян» и укрепился на 2-й строчке Лиги 1
Сегодня, 19:58
«Севилья» спаслась в матче с «Вильярреалом»
Сегодня, 19:14
«Арсенал» и «Краснодар» победителя не выявили
Сегодня, 18:28
Сортировать
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 21:35
Бавария уже чемпион: вот почему.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:17
Второй тур подряд Бавария дурака валяет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:51
Бавария к концу чемпионата сдувается.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:45
Бавария уже чемпион, поэтому так.
протон
протон
сегодня в 20:39
Такое ощущение,что все лидеры просто забили на игру получив жирные контракты
Слишком тепличные условия создало руководство для своих лидеров.
Связка Киммих- Горетцка просто мертвая. Коман- Гнабри что то показывают игру через четыре. Мюллер вообще считается " незаменим" .Лева - сам себе на уме А свежей крови ноль!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 