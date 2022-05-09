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«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и другие результаты 36-го тура АПЛ

сегодня, 00:01

«Брентфорд» — «Саутгемптон» 3:0
Голы: Янссон Понтус 13, Висса Йоан 14, Аэр Кристофер 79

«Бернли» — «Астон Вилла» 1:3
Голы: Корне Максвел 90+1 — Ингс Дэнни 7, Буэндия Эмилиано 31, Уоткинс Олли 52

«Челси» — «Вулверхэмптон» 2:2
Голы: Лукаку Ромелу 56 (пенальти), Лукаку Ромелу 58 — Тринкан Франсишку 79, Коуди Конор 90+7

«Кристал Пэлас» — «Уотфорд» 1:0
Гол: Заха Вилфрид 31 (пенальти)

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед» 4:0
Голы: Кайседо Мойсес 15, Кукурелья Марк 49, Гросс Паскаль 57, Троссард Леандро 60

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 1:1
Голы: Диас Луис 74 — Сон Хын-Мин 56

«Арсенал» — «Лидс» 2:1
Голы: Нкетиа Эдвард 5, Нкетиа Эдвард 10 — Льоренте Диего 66

«Лестер Сити» — «Эвертон» 1:2
Голы: Дака Патсон 11 — Миколенко Виталий 6, Холгейт Мэйсон 30

«Норвич Сити» — «Вест Хэм» 0:4
Голы: Бенрахма Мохамед 12, Антонио Майкл 30, Бенрахма Мохамед 45+3, Лансини Мануэль 65 (пенальти)

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 5:0
Голы: Стерлинг Рахим 19, Ляпорт Эмерик 38, Родри 61, Фоден Фил 90, Стерлинг Рахим 90+3

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и другие результаты 36-го тура АПЛ

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:56
В АПЛ близка развязка. Сити скорее всего своего не упустит и оформит чемпионство, ну а Ливерпуль возьмет ЛЧ. Все довольны)
амурец
амурец
сегодня в 00:14
МС своего шанса не упустили, ничья Ливера может выйти для них боком
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:02
Ливерпуль сошёл с трассы.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:02
С чемпионством МанСити
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