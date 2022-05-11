РФС принял участие в 46-м конгрессе УЕФА

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сегодня, 18:20

Делегация Российского футбольного союза ( РФС ) во главе с генеральным секретарем Александром Алаевым приняла участие в работе 46-го конгресса УЕФА , который состоялся 11 мая в Вене. Об этом сообщает пресс-служба РФС .

На ежегодном собрании представителей европейских футбольных ассоциаций были представлены отчеты о деятельности УЕФА по итогам предыдущего сезона, финансовая отчетность, а также пересмотрен состав отдельных органов внутри организации. Кроме того, на конгрессе было анонсировано расширение с 2024-го года программы солидарности и развития HatTrick, общий бюджет которой достигнет 935 млн евро, и представлены новые данные о развитии женского футбола в контексте предстоящего чемпионата Европы. Следующий конгресс УЕФА пройдет 5 апреля 2023 года в Лиссабоне.