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РФС принял участие в 46-м конгрессе УЕФА

сегодня, 18:20

Делегация Российского футбольного союза (РФС) во главе с генеральным секретарем Александром Алаевым приняла участие в работе 46-го конгресса УЕФА, который состоялся 11 мая в Вене. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На ежегодном собрании представителей европейских футбольных ассоциаций были представлены отчеты о деятельности УЕФА по итогам предыдущего сезона, финансовая отчетность, а также пересмотрен состав отдельных органов внутри организации.

Кроме того, на конгрессе было анонсировано расширение с 2024-го года программы солидарности и развития HatTrick, общий бюджет которой достигнет 935 млн евро, и представлены новые данные о развитии женского футбола в контексте предстоящего чемпионата Европы.

Следующий конгресс УЕФА пройдет 5 апреля 2023 года в Лиссабоне.

Ранее Алаев заявлял, что РФС удалось сохранить рабочие отношения с коллегами из ФИФА.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:39
Ну да, все косо смотрели.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 19:25
Волки позорные!! Позорники,че вы туда поперлися,нас выперли не за хрен из кубков ихних галимых,из чемп.мира,ноги вытерли,помочилися и еще нельзя писать за банят, нечего там делать!!! Такие как Алаев нас россиян обычных позорит там!!!
yrasikos22
yrasikos22 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:21
Спартака и подавно,особенно после его вылетов из начальных кваллификаций Лиги Европы 7 или больше лет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:05
Результат никакого нет...
drug01
drug01
сегодня в 18:56
Нужны решения в нашу пользу?
beefs
beefs
сегодня в 18:54
приняли участие своим присутствием...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:47
Такие злачные места надо посещать хотя бы для того, чтобы знать их злые умыслы.
dadrail
dadrail
сегодня в 18:42
С чем мы их и поздравляем
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:35
Погулять по Вене...посмотреть как запад загнивает)...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:33
И для чего туда ехать , если вас никуда не допускают .
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:32
Так же вспоминали Спартак и грустное лицо лысого физрука)...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:23
На конгрессе все вспоминали последние выступления Зенита в Европе и шутили "ах, как-же не будет хватать питерцев"
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