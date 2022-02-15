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УЕФА не собирается переносить игры еврокубков из России в другую страну

сегодня, 14:50

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить поединки российских команд в еврокубках.

Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА может перенести домашние игры «Спартака» и «Зенита» в Лиге Европы, а также полуфинальный стыковой матч сборной России с Польшей за право выхода на ЧМ-2022 в случае изменения политических отношений России и Украины.

Союз европейских футбольных ассоциаций прокомментировал ситуацию:

УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с соответствующими национальными ассоциациями и клубами. В настоящее время все матчи планируется провести по расписанию. Пожалуйста, также имейте в виду, что плей-офф чемпионата мира по футболу подпадает под юрисдикцию ФИФА.

Первый стыковой поединок Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» запланирован на 17 февраля в Санкт-Петербурге. «Спартак» проведет ответную встречу 1/8 финала 17 марта в Москве. Матч между Россией и Польшей за выход на ЧМ-2022 состоится 24 марта на стадионе «ВТБ Арена».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 16:37
- Только пару-тройку вопросов: А на хрен она нам нужна? Чтобы кормить всех тех, кто разграбил и разбазарил богатства своей страны? Кто вывозил украинский чернозём в "благополучные" страны? Кто вместо полей, засеянных пшеницей - создал поля, "засеянные" радиоактивными отходами стран НАТО? Кто, ради вступления в ЕвроСоюз, уничтожил всю свою промышленность? И таких вопросов ещё о-го-го! Ну да вы и так всё поняли...
санек002
санек002
сегодня в 16:34
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФУТБОЛ!долой политику!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:00
Не вижу повода для переноса
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:56
Совсем - не новость.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:46
Молодцы УЕФА что не прогнулись под политиков.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 15:44
Британцы еще те поганцы
старина
старина
сегодня в 15:38
ЧМ 2018 тоже отбирали,состоялся и очень даже здорово прошел.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:37
И это правильно. Спорт должен оставаться вне политики.
sash71
sash71
сегодня в 15:33
Вот уже и УЕФА включилось в разрешение проблемы. Долго такое не могло продолжаться, поэтому такая реакция добежала до нас.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:31
А британцам так хотелось, но войны не случилось.))
dok66
dok66
сегодня в 15:26
Скучно им там в Британии. Хочется хайпа , вот и пишут всякую дребедень .
Loko57
Loko57
сегодня в 15:22
Что Британские сми, что британские учёные- несут всякую чушь!
протон
протон
сегодня в 15:20
Хотелось бы что бы спорт был вне политики, но осмелюсь сказать что эти две понятия давно взаимосвязаны, многочисленных примеров уйма просто вагон и телега. А царь молчит вместо того что бы дать понять что все будет мирно не будет нападения успокойтесь. Это политика господа пока есть этот конфликт давить будут. Кому это на руку больше всего царю? возможно.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:20
А зачем переносить ? Война то будет на Украине и тем более начнется только завтра.
А футбол послезавтра. За это время мы уж Украину победим и присоеденим к России !
LOpp
LOpp
сегодня в 15:18
матч Зенит-Бетис надо в Киев перенести
kasyak7
kasyak7
сегодня в 15:17
А с какого перепугу должны переносить. Поступили правильно
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:14
Правильное решение принято....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:13
"британские СМИ сообщили"...)))

Нам делать нечего что ли...как следить за СМИ неких вечно недовольных и обиженных островков...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:09
Мы знаем, про это уже писали!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:00
С англосаксами надо кончать.
Rattlehead
Rattlehead ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:56
Политика - это концентрированное выражение экономики, на которой завязано всё, в том числе и профессиональный спорт.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:53
Футбол вне политики
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 14:52
Мудрое решение...
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