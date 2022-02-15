УЕФА не собирается переносить игры еврокубков из России в другую страну

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сегодня, 14:50

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) не планирует переносить поединки российских команд в еврокубках.

Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА может перенести домашние игры «Спартака» и «Зенита» в Лиге Европы, а также полуфинальный стыковой матч сборной России с Польшей за право выхода на ЧМ -2022 в случае изменения политических отношений России и Украины.

Союз европейских футбольных ассоциаций прокомментировал ситуацию:

УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с соответствующими национальными ассоциациями и клубами. В настоящее время все матчи планируется провести по расписанию. Пожалуйста, также имейте в виду, что плей-офф чемпионата мира по футболу подпадает под юрисдикцию ФИФА .