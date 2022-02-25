«Спартак» не исключили из ЛЧ, но финала ЛЧ и международного футбола в России не будет. УЕФА объявил о важных решениях

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сегодня, 14:12

Прогнозы сбылись.

Вчера на «Соккер.ру» обсуждали, какое влияние на российский футбол окажет вооруженный конфликт на территории Украины. Сегодня УЕФА провел внеочередное заседание Исполнительного комитета, который принял решения, полностью совпавшие с нашими ожиданиями. Итак, теперь официально.

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж

Не было никаких сомнений, что «серьезная эскалация ситуации с безопасностью в Европе» (формулировка УЕФА ) приведет к смене прописки финального матча Лиги чемпионов 2021/22. Очевидно, никаких сомнений относительно переноса финала из Санкт-Петербурга у членов Исполкома не было, а к пятнице УЕФА выкатил готовое решение: главная встреча европейского клубного сезона будет проведена в Париже, на стадионе «Стад Де Франс», который уже принимал финалы ЧМ -1998, Евро-2016, ЛЧ -1999/2000 и ЛЧ -2005/06:

Исполком УЕФА принял решение о переносе финала мужской Лиги чемпионов УЕФА -2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион «Стад-де-Франс» в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Отдельной строкой УЕФА выразил благодарность и признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону «за его личную поддержку во время беспрецедентного кризиса». А вот президент РФС Александр Дюков выразил недовольство и предположил, что решение УЕФА продиктовано «политическими причинами».

«Спартак» остается в Лиге Европы, но не сможет проводить домашние матчи в России

«Зенит» вылетел из Лиги Европы по спортивному принципу, хотя и достойно сражался с «Бетисом», так что теперь единственный представитель России в еврокубках — это «Спартак». Между прочим, такого не было 11 лет, чтобы «красно-белые» задерживались дольше всех в турнирах УЕФА . В последний раз такое случалось в сезоне 2010/11, когда под руководством Валерия Карпина прошли в плей-офф Лиги Европы «Базель» и «Аякс», но в четвертьфинале без вариантов вылетели от «Порту». Именно тогда «Фалькао к нам не поехал».

На этот раз непосредственно в Россию не поедет никто, потому что Исполком УЕФА принял решение о том, что российские и украинские клубы, принимающие участие в турнирах УЕФА будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях «до дальнейшего уведомления». Совершенно очевидно, что это уведомление не поступит до середины марта, когда «Спартак» будет играть в 1/8 финала Лиги Европы (9/10 марта на выезде, 17 — дома). Пресс-атташе клуба заявил, что «Спартак» был готов к разным сценариям.

Куда податься «Спартаку»? Предлагаем варианты

А если так, «красно-белые» должны были проработать возможные варианты и сузить круг стран, городов и стадионов, где можно провести домашний матч Лиги Европы. Пока нет четкого понимания, будут ли допущены зрители на домашний матч «Спартака» на нейтральном поле. Отдельно об этом УЕФА не сообщил, а случай особый, ведь перенос связан не с применением санкций к конкретному клубу (например, из-за поведения болельщиков), а с ситуацией за рамками футбола.

Если допустить, что болельщики все же будут допущены на трибуны, то лучшим вариантом навскидку видится Белград, где «Спартак» может получить благодаря дружественным фанатам «Црвены Звезды» даже более яркую поддержку, чем в Москве, так как собственные активные болельщики объявили о бойкоте матчей любимой команды «до полной отмены FAN ID».

Впрочем, вариант с Белградом маловероятен в свете того, что «Црвена Звезда» тоже заняла первое место в группе Лиги Европы и должна проводить домашний матч в один день со «Спартаком». Опять же, если трибуны будут пустыми, то вариант с Сербией не имеет особого смысла. В этом случае «красно-белые» могут подумать о том, как затруднить логистику своему противнику и извлечь из этого пользу. Представляете, какой перелет нужно будет совершить «Браге» или «Порту», если «Спартак» примет их в Казахстане?

Впрочем, в Казахстане 2022 год начался с протестов и массовых беспорядков, сейчас ситуация нормализовалась, так что все может быть. Также «Спартак» может рассматривать Армению, Грецию и Кипр. Но если играть где-то в западной Европе, то нужно договариваться с РПЛ о переносе матча с «Краснодаром», который должен состояться между двумя играми Лиги Европы, иначе «Спартак» ждет логистический кошмар с четырьмя перелетами в Европу и обратно за неделю. Беспрецедентный случай.

Сборная России ждет решения ФИФА

В пресс-релизе УЕФА , опубликованном после внеочередного заседания Исполкома сказано буквально следующее:

Исполнительный комитет УЕФА также постановил, что российские и украинские клубы, а также сборные, участвующие в турнирах УЕФА , будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.