Сочи: «Действия УЕФА являются дискриминационными»

Пресс-служба «Сочи» подтвердила, что клуб обратился в CAS относительно решения УЕФА отстранить команды РПЛ от участия в еврокубках.

Информируем, что наш клуб, равно как и ещё три клуба РПЛ – петербургский «Зенит», московские «Динамо» и ЦСКА – подали в Спортивный арбитражный суд Лозанны ( CAS ) апелляцию на решение Исполкома УЕФА от 2 мая 2022 года об отстранении российских клубов от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА сезона-2022/23.



Отстранение российских команд от участия в европейских соревнованиях противоречит основополагающим принципам и задачам УЕФА , являющимися частью стратегии по развитию футбола в Европе, что приводит к нарушению целостности футбольной экосистемы. Действия против российских клубов основаны исключительно на их национальной принадлежности, противоречат спортивным принципам и по сути своей являются дискриминационными, поскольку Футбол перестает быть доступным для всех.