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Сочи: «Действия УЕФА являются дискриминационными»

сегодня, 11:48

Пресс-служба «Сочи» подтвердила, что клуб обратился в CAS относительно решения УЕФА отстранить команды РПЛ от участия в еврокубках.

Информируем, что наш клуб, равно как и ещё три клуба РПЛ – петербургский «Зенит», московские «Динамо» и ЦСКА – подали в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение Исполкома УЕФА от 2 мая 2022 года об отстранении российских клубов от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА сезона-2022/23.

Отстранение российских команд от участия в европейских соревнованиях противоречит основополагающим принципам и задачам УЕФА, являющимися частью стратегии по развитию футбола в Европе, что приводит к нарушению целостности футбольной экосистемы. Действия против российских клубов основаны исключительно на их национальной принадлежности, противоречат спортивным принципам и по сути своей являются дискриминационными, поскольку Футбол перестает быть доступным для всех.

Выражаем искреннюю надежду, что решение CAS будет соответствовать спортивным ценностям, определённым УЕФА в рамках своей деятельности, и духу соревнований по футболу.

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Сочи
Источник: ФК «Сочи»
ОфициальноЦСКА, «Зенит» , «Динамо» и «Сочи» подали апелляцию в CAS на решение УЕФА
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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 13:40
Пока Зенита-2 это не касалось, а выгоняли только Спартак - все было нормально и не вызывало вопросов; когда отобрали собственную игрушку - сразу "караул! дискриминация! нас-то за шо?"
альсато
альсато
сегодня в 13:29
будет толк. не будет толка-это не принципиально!..бороться за свои права-необходимо в любом случаи!
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 13:27
Ух ты. 2 дня команде, авторитет на уровне русского корабля и вылезти решили. Сука смешные))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:47
Им похоже по барабану
ОПС
ОПС
сегодня в 12:44
Ничего нового не будет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:43
Уважуха Сочи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 12:14
Все равно.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:03
Думаю, что это бесполезное телодвижение
ДСА
ДСА
сегодня в 11:57
Сколько угодно можно говорить, но ничего не изменится.
drug01
drug01
сегодня в 11:52
А кто спорит?
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