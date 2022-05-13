ЦСКА, «Зенит» , «Динамо» и «Сочи» подали апелляцию в CAS на решение УЕФА

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что клуб обратился в CAS относительно решения УЕФА отстранить команды РПЛ от участия в еврокубках.
Информируем, что наш клуб, равно как и ещё три клуба РПЛ — «Зенит», «Динамо» и «Сочи» — подал в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение УЕФА от 2 мая 2022 года по отстранению российских клубов от еврокубков.
Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден.
ПФК ЦСКА стремится играть в еврокубках и до последнего будет бороться за высокие места в чемпионате. Подача иска до окончания сезона связана с жесткими сроками обжалования отдельных решений УЕФА — 10 календарных дней.
Ворон ворону глаз не выклюет.)))).
Ворон ворону глаз не выклюет.)))).