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ЦСКА, «Зенит» , «Динамо» и «Сочи» подали апелляцию в CAS на решение УЕФА

сегодня, 11:07

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что клуб обратился в CAS относительно решения УЕФА отстранить команды РПЛ от участия в еврокубках.

Информируем, что наш клуб, равно как и ещё три клуба РПЛ — «Зенит», «Динамо» и «Сочи» — подал в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение УЕФА от 2 мая 2022 года по отстранению российских клубов от еврокубков.

Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден.

ПФК ЦСКА стремится играть в еврокубках и до последнего будет бороться за высокие места в чемпионате. Подача иска до окончания сезона связана с жесткими сроками обжалования отдельных решений УЕФА — 10 календарных дней.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 11:31
Ничего не получится, но надеяться надо.
1 984
1 984
сегодня в 11:30
Не поможет...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:22
Напрасный труд.
Ворон ворону глаз не выклюет.)))).
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:22
Только толку от этого не будет.
Знатог
Знатог ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:22
Сейчас в еврокубки пускают по заявлениям. Кто первый подал, тот и получит место в еврокубке.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 11:21
Это вам не поможет
Сп62
Сп62
сегодня в 11:14, ред.
Глас вопиющего в пустыне. Хорошо, если хоть как-то ответят.
beefs
beefs
сегодня в 11:14
попытка не пытка, пусть разбираются...
LOpp
LOpp
сегодня в 11:12
армейцам бы для начала в еврокубки попасть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:08
И правильно сделалм!
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