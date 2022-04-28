Газизов должен вернуть «Спартаку» 88 млн рублей

Юрист Татьяна Завьялова заявила, что бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов должен будет выплатить московскому клубу 88 млн рублей, если решение суда будет не в его пользу.

Что касается суммы в 88 миллионов рублей, которую Газизов получил, нам ее надо вернуть. При взыскании этой суммы, если мы ее взыщем, а мы ее взыщем, у Шамиля Камиловича нет вариантов не заплатить, за исключением варианта, при котором он объявит себя банкротом. В таком случае он будет вынужден покинуть пост генерального директора ФК «Уфа», потому что человек, находящийся в банкротстве, работать не может.

Как ему выплачивать сумму? Будет гасить из зарплаты, запретим ему выезд за границу. Не знаю мнение Леонида Арнольдовича Федуна и других акционеров ФК «Спартак», но, учитывая условия нашего договора, мы вправе обратиться с таким иском в суд. Мы представляем интересы клуба и должны их защищать.

По срокам иск будет подготовлен очень быстро. Досудебную претензию мы уже отправили, а иск подадим завтра.