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Газизов должен вернуть «Спартаку» 88 млн рублей

вчера, 18:22

Юрист Татьяна Завьялова заявила, что бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов должен будет выплатить московскому клубу 88 млн рублей, если решение суда будет не в его пользу.

Что касается суммы в 88 миллионов рублей, которую Газизов получил, нам ее надо вернуть. При взыскании этой суммы, если мы ее взыщем, а мы ее взыщем, у Шамиля Камиловича нет вариантов не заплатить, за исключением варианта, при котором он объявит себя банкротом. В таком случае он будет вынужден покинуть пост генерального директора ФК «Уфа», потому что человек, находящийся в банкротстве, работать не может.

Как ему выплачивать сумму? Будет гасить из зарплаты, запретим ему выезд за границу. Не знаю мнение Леонида Арнольдовича Федуна и других акционеров ФК «Спартак», но, учитывая условия нашего договора, мы вправе обратиться с таким иском в суд. Мы представляем интересы клуба и должны их защищать.

По срокам иск будет подготовлен очень быстро. Досудебную претензию мы уже отправили, а иск подадим завтра.

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Все комментарии
d1metras
d1metras
сегодня в 03:00
Это деньги которые Урунов потратил на Гуччи и Прадо?))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:15
Хорошо, что на улке не лихие 90. Иначе паяльник в жо и все дела. А щас..юристы, суды, джентльмены в смокингах. Цивилизация! Красота! Лепота!
)).
karnager
karnager ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:16
можно записаться уборщиком в спартак, но воровать ноутбуки и экипировку из раздевалок и ездить на бентли
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 23:33
Это-Спартак. Пауки в ромбе.
minai
minai
вчера в 23:24
Нихрена се ! Простому обывателю это какие-то межгалактические отношения.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:31
Не люблю Гинера, Газизова, Губерниева, они футболу только вредят
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:25
Таких как Газизов нужно наказывать иначе этот клоповник в РПЛ только разрастется! У УФЫ денег на зарплаты игрокам нет а менеджер миллионами ворочает и личные контракты имеет!
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:09
Пипец настал,Федун взбрыкнул
А у Газиза карачун
Не надо было бабки брать
Настало время отдавать.......
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:55
Ну а как ты хотел ?! Это раньше в героях у народа были токари, фрезеровщики, врачи, учителя, шахтёры... А щас у нас в моде менты, шл..хи экранные..., ну и естесно юристы..., а как без них ?! ))
санек002
санек002
вчера в 21:50
КАЗНИТЬ ОХАЛЬНИКА!КАЗНИТЬ-НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:47
Как же достали эти Газизовы, Заремы, Хачатурянцы и т.д.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:35, ред.
Наивная девочка - юрист Таня Завьялова делов не понимает. Назначение именно (!) Газизова на пост гендира 2 года назад было неслучайно, ибо мутить дела, крутя большими бабками в России надо слаженно и ... СООБЩА ! Непроверенных людей в руководстве Спартака и не могло быть. ТоварищЪ Федун и хитрый татарин по имени Шамиль всё это время плыли в одной лодке: наверняка у каждого друг на друга компромат на два Магадана, ведь общие - тёмные делишки в прошлом точно имели место. Ворон ворону глаз не выклюет. (имхо)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:08
Кто то собирался отобрать Спартак у Федуна...))
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 20:53
Тёмный дело не даёт покоя.(((
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:49
Поди разберись , кто кому должен. Обе стороны плачут и требуют вернуть долг . Ждем продолжения.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:59
Забуд те за эти деньги,только валить его!!! Просто такую сумму по-хорошему нормальный человек не отдаст!!! Судиться будете долгом нудно!!!
протон
протон
вчера в 19:58
Чем же ответит Газизов и ответит ли Зарема Газизову.
112910415
112910415
вчера в 19:57
неужели хитрец не отвертится ?
Gahi
Gahi
вчера в 19:52, ред.
А так хорошо всё начиналось, когда 10 июля 2020 года утвердили Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба "Спартак". И Газизов окрылённый идеями новых возможностей на столь высоком посту, что даже мог себе позволить сказать такое - "У меня крыша – Федун. Чего мне бояться?"

И вот по истечения 153 дней своей деятельности в клубе, "Спартак" 8 декабря 2020 года объявил об отставки генерального директора. Федун и Газизов принципиально договорились о расторжении контракта. Из-за возникших сложностей стороны пришли к заключению о том, чтобы прервать соглашение, по информации, неустойка за расторжение контракта с Газизовым составляла около 3 млн евро.

Но самое интересное что уже идёт 2 год после отставки Газизова, а стороны все выясняют отношения с большими финансовыми претензиями друг к другу. Сколько потрачено времени и нервов на все эти разборки, когда можно было бы всю энергию и активность пустить на спортивную составляющую клуба в достижении результатов на футбольном поле.

Может сегодняшнее положение в "Спартаке" во многом повлияло отношение между собой в руководстве клуба, что так негативно отразилось на общих результатах команды.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:34
Сколько ты уже будешь здесь сплетни распускать?! Кто, где, когда и кому был рад?! Найди хоть один пост!!! Лучше расскажи почему Эджуке ногти красит?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:27
Не в этом дело а в том как в бытность Газизова все спартачи были рады ему а makkie заступался за него как за родного а потом появилась заремочка и начались склоки и как только Газизов стал проявлять всё нутро спартака такие как makkie объявили его врагом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:22
Эхх федун, федун, насколько же подлый поступок.
David Young
David Young ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 19:07
Я думаю что Вы сильно преувеличиваете, с чисто футбольной точки зрения московский Спартак много кому интересен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:01
По закону в случае удовлетворения иска с должника взыскивается сумма не более 20% от его зарплаты. Он спокойно может представить документ, что его зарплата , например 100 тыс в месяц. Значит Спартаку положено не более 20 тыс в месяц. Легко срок погашения посчитать. Не все так просто в РФ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:01, ред.
Завьялова не последняя инстанция. Газизов просто так не сдаётся. Тем более это не решение суда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:56
Завьялова : "Как ему выплачивать сумму? Будет гасить из зарплаты."

Если указать зарплату 1 млн рублей в год - то за 88 лет выплатит....
протон
протон
вчера в 18:52
Газизов - еще тот хитрец. С другой стороны, когда у тебя начальник - Федун, грех не воспользоваться шансом стибрить бабло.
Сторона Федуна уже чего только не заявляла: он, оказывается, в Спартаке без совета директоров ничего не имеет права решать (ага-ага), потом, внезапно, он не знал условия договора, который подписывает (нет же юристов ни у клуба, ни у миллиардера личных, ни у Лукойла), теперь вот Газизов деньги как-то не так переводил. И раз за разом сочиняют что-то ещё. И с каждым разом сами расписываются в вопиющей собственной некомпетентности.
Можно ли устроится в клуб Спартак,уборщиком помещений? Возможно удастся ввести кого нибудь в заблуждение.
ДСА
ДСА
вчера в 18:48
В общем кинули мужика.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:48
Я бы не так поставил вопрос.
Я лично никогда никому не завидую и считать чужие деньги считаю унизительным делом.
Вопрос тут должен звучать так: "Зачем такие новости на футбольном сайте?"
Это к слову о популярности какой гордится Зарема и подобные ей.
Убери все подобные новости, оставь чисто футбол и Спартак никому интересен не будет.
ABir
ABir
вчера в 18:48
Довыделовался Газизов
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