Газизов должен вернуть «Спартаку» 88 млн рублей

Юрист Татьяна Завьялова заявила, что бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов должен будет выплатить московскому клубу 88 млн рублей, если решение суда будет не в его пользу.
Что касается суммы в 88 миллионов рублей, которую Газизов получил, нам ее надо вернуть. При взыскании этой суммы, если мы ее взыщем, а мы ее взыщем, у Шамиля Камиловича нет вариантов не заплатить, за исключением варианта, при котором он объявит себя банкротом. В таком случае он будет вынужден покинуть пост генерального директора ФК «Уфа», потому что человек, находящийся в банкротстве, работать не может.
Как ему выплачивать сумму? Будет гасить из зарплаты, запретим ему выезд за границу. Не знаю мнение Леонида Арнольдовича Федуна и других акционеров ФК «Спартак», но, учитывая условия нашего договора, мы вправе обратиться с таким иском в суд. Мы представляем интересы клуба и должны их защищать.
По срокам иск будет подготовлен очень быстро. Досудебную претензию мы уже отправили, а иск подадим завтра.
Сторона Федуна уже чего только не заявляла: он, оказывается, в Спартаке без совета директоров ничего не имеет права решать (ага-ага), потом, внезапно, он не знал условия договора, который подписывает (нет же юристов ни у клуба, ни у миллиардера личных, ни у Лукойла), теперь вот Газизов деньги как-то не так переводил. И раз за разом сочиняют что-то ещё. И с каждым разом сами расписываются в вопиющей собственной некомпетентности.
Можно ли устроится в клуб Спартак,уборщиком помещений? Возможно удастся ввести кого нибудь в заблуждение.
Сторона Федуна уже чего только не заявляла: он, оказывается, в Спартаке без совета директоров ничего не имеет права решать (ага-ага), потом, внезапно, он не знал условия договора, который подписывает (нет же юристов ни у клуба, ни у миллиардера личных, ни у Лукойла), теперь вот Газизов деньги как-то не так переводил. И раз за разом сочиняют что-то ещё. И с каждым разом сами расписываются в вопиющей собственной некомпетентности.
Можно ли устроится в клуб Спартак,уборщиком помещений? Возможно удастся ввести кого нибудь в заблуждение.
И вот по истечения 153 дней своей деятельности в клубе, "Спартак" 8 декабря 2020 года объявил об отставки генерального директора. Федун и Газизов принципиально договорились о расторжении контракта. Из-за возникших сложностей стороны пришли к заключению о том, чтобы прервать соглашение, по информации, неустойка за расторжение контракта с Газизовым составляла около 3 млн евро.
Но самое интересное что уже идёт 2 год после отставки Газизова, а стороны все выясняют отношения с большими финансовыми претензиями друг к другу. Сколько потрачено времени и нервов на все эти разборки, когда можно было бы всю энергию и активность пустить на спортивную составляющую клуба в достижении результатов на футбольном поле.
Может сегодняшнее положение в "Спартаке" во многом повлияло отношение между собой в руководстве клуба, что так негативно отразилось на общих результатах команды.
И вот по истечения 153 дней своей деятельности в клубе, "Спартак" 8 декабря 2020 года объявил об отставки генерального директора. Федун и Газизов принципиально договорились о расторжении контракта. Из-за возникших сложностей стороны пришли к заключению о том, чтобы прервать соглашение, по информации, неустойка за расторжение контракта с Газизовым составляла около 3 млн евро.
Но самое интересное что уже идёт 2 год после отставки Газизова, а стороны все выясняют отношения с большими финансовыми претензиями друг к другу. Сколько потрачено времени и нервов на все эти разборки, когда можно было бы всю энергию и активность пустить на спортивную составляющую клуба в достижении результатов на футбольном поле.
Может сегодняшнее положение в "Спартаке" во многом повлияло отношение между собой в руководстве клуба, что так негативно отразилось на общих результатах команды.