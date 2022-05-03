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РФС может обжаловать отстранение клубов от еврокубков через CAS

вчера, 07:06

Российский футбольный союз (РФС) категорически не согласен с решениями исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских клубов и сборных от соревнований на следующий сезон и может опротестовать его через суд.

«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS — прим.) дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», — говорится в заявлении организации.

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Источник: tass.ru
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