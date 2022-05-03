РФС может обжаловать отстранение клубов от еврокубков через CAS

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вчера, 07:06

Российский футбольный союз ( РФС ) категорически не согласен с решениями исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) об отстранении российских клубов и сборных от соревнований на следующий сезон и может опротестовать его через суд.