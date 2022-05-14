Зинченко, Ярмоленко, Яремчук вызваны в сборную Украины из зарубежных лиг

Украинская ассоциация футбола представила список игроков, вызванных в сборную Украины из зарубежных лиг.
Главный тренер сборной Александр Петраков вызвал 10 украинцев, выступающих за границей.
Вратарь: Андрей Лунин («Реал Мадрид», Испания);
Защитники: Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия);
Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия);
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Ганза», Германия).
Стыковой матч Украины с Шотландией за выход на ЧМ-2022 состоится 1 июня. Победитель пары встретится с Уэльсом 5-го.