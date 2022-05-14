Зинченко, Ярмоленко, Яремчук вызваны в сборную Украины из зарубежных лиг

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сегодня, 12:46

Украинская ассоциация футбола представила список игроков, вызванных в сборную Украины из зарубежных лиг.

Главный тренер сборной Александр Петраков вызвал 10 украинцев, выступающих за границей.

Вратарь: Андрей Лунин («Реал Мадрид», Испания);

Защитники: Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия);

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Ганза», Германия).