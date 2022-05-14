Анчелотти: «Азар останется в „Реале“ на следующий сезон»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что вингер Эден Азар не покинет клуб предстоящим летом.
Эден Азар останется в «Реале» на следующий сезон. План Азара предельно ясен, он хочет показать свои качества в следующем сезоне.
Ранее появлялась информация, что «Боруссия» Дортмунд может арендовать Азара.
К примеру, Зидан тоже очень хорошо делал это:
«То, что сделал Начо – невероятно! Этот гол круче моего в ворота «Байера»
Терпеливый герой «Мадрида» не только обороняет свои владения, но и радует болельщиков роскошными голами
Так после игры главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал нереальный по красоте мяч, который был забит испанским защитником в 1/16 финала Кубка Короля. Зидан- мотиватор тот ещё!
К примеру, Зидан тоже очень хорошо делал это:
«То, что сделал Начо – невероятно! Этот гол круче моего в ворота «Байера»
Терпеливый герой «Мадрида» не только обороняет свои владения, но и радует болельщиков роскошными голами
Так после игры главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал нереальный по красоте мяч, который был забит испанским защитником в 1/16 финала Кубка Короля. Зидан- мотиватор тот ещё!
Полузащитник «Реала» сделал три голевых передачи по ходу первого тайма игры. Он помог отличиться Ферлану Менди, Винисиусу и Кариму Бензема.
Также хорватский футболист стал первым игроком, который выполнил три результативные передачи за матч в нынешнем сезоне.
Последним игроком, сделавшим 3 голевые передачи за матч Ла Лиги, был форвард «ПСЖ» Лионель Месси в феврале 2020 года, когда он выступал за «Барселону».
============================================
Интересно, кто-нибудь до Модрича делал хет-трик по голевым передачам за один тайм?
Полузащитник «Реала» сделал три голевых передачи по ходу первого тайма игры. Он помог отличиться Ферлану Менди, Винисиусу и Кариму Бензема.
Также хорватский футболист стал первым игроком, который выполнил три результативные передачи за матч в нынешнем сезоне.
Последним игроком, сделавшим 3 голевые передачи за матч Ла Лиги, был форвард «ПСЖ» Лионель Месси в феврале 2020 года, когда он выступал за «Барселону».
============================================
Интересно, кто-нибудь до Модрича делал хет-трик по голевым передачам за один тайм?