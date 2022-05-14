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Анчелотти: «Азар останется в „Реале“ на следующий сезон»

сегодня, 14:26

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что вингер Эден Азар не покинет клуб предстоящим летом.

Эден Азар останется в «Реале» на следующий сезон. План Азара предельно ясен, он хочет показать свои качества в следующем сезоне.

Ранее появлялась информация, что «Боруссия» Дортмунд может арендовать Азара.

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 16:26
Шеф игрок
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:22
Не знаю, не знаю....Правильное ли это решение? Мне бы не хотелось видеть в мадридском Реале никакущего Азара, вот честно!
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 16:20
Пусть играет.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:13, ред.
Когда тренер поддерживает и мотивирует своего подопечного, это очень важно.
К примеру, Зидан тоже очень хорошо делал это:
«То, что сделал Начо – невероятно! Этот гол круче моего в ворота «Байера»
Терпеливый герой «Мадрида» не только обороняет свои владения, но и радует болельщиков роскошными голами

Так после игры главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал нереальный по красоте мяч, который был забит испанским защитником в 1/16 финала Кубка Короля. Зидан- мотиватор тот ещё!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Джерс Альф (раскрыть)
сегодня в 16:12
Это с каждым может случиться.
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 16:10
Азару конечно лучше перейти в другой клуб. в Челси он, по-моему, меньше травмировался?!
David Young
David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 15:00
Может быть. Но вряд ли это повториться снова в скором времени.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:59
Надеюсь, что он сумеет набрать отличную форму и показать себя с положительной стороны.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:58
Лука Модрич результативно проводит матч Ла Лиги против «Леванте».

Полузащитник «Реала» сделал три голевых передачи по ходу первого тайма игры. Он помог отличиться Ферлану Менди, Винисиусу и Кариму Бензема.

Также хорватский футболист стал первым игроком, который выполнил три результативные передачи за матч в нынешнем сезоне.

Последним игроком, сделавшим 3 голевые передачи за матч Ла Лиги, был форвард «ПСЖ» Лионель Месси в феврале 2020 года, когда он выступал за «Барселону».
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Интересно, кто-нибудь до Модрича делал хет-трик по голевым передачам за один тайм?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:56
Три матча играет - десять лечится
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:55
Выбор и не велик особо похоже. Переломанный за 2 сезона, сейчас вроде после операции ещё долгое восстановление предстоит. Купить не купят, да и в аренду с такой ЗП не каждый возьмёт.
drug01
drug01
сегодня в 14:43
Это очень хорошо
izrafel
izrafel
сегодня в 14:31
Это хорошая новость для болельщиков
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