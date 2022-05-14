«Зениту» пора готовиться к потере бразильцев. Клаудиньо и Венделу незачем оставаться

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вчера, 14:05

Нет ясности по пяти игрокам основы – половина команды.

Агенты футболистов с козырями на руках

Ситуация такая, что любой бойкот футболиста-иностранца в его пользу. Также в УЕФА и ФИФА еще могут признать контракты легионеров с клубами РПЛ недействительными. Тогда футболисты станут свободными агентами. Опция существует, но такой радикальный шаг точно не по душе ни Чеферину, ни Инфантино. А вот попытка лидеров РПЛ обратиться в международный спортивный суд с апелляцией вряд ли принесет результат.

Как и раньше, никакой ясности нет. В этом агент Луис Фернандо Гарсия – представитель Малкома и Клаудиньо, совершенно прав. Ясно лишь, что отстранение от еврокубков на год не значит, что через двенадцать месяцев позиция будет другой. Все тянут и откладывают решения – по Хачатурянцу и уходу из РПЛ , по формату будущего сезона, созданию Кубка лиги РПЛ . Также очевидно, что многие уже уехавшие легионеры не захотят вернуться.

Часть иностранцев останется, но пять бразильских случаев нуждаются в личном рассмотрении, ведь с Малкомом, Альберто, Клаудиньо, Венделом и Дугласом Сантосом у Семака есть команда, без них получаете «Краснодар» 2.0. При всем уважении к прогрессу Дзюбы за последние годы, без иностранцев Азмуна и Ракицкого его результаты и футбол стали хуже. Барриоса не забываем – без него опорная зона «Зенита» меняется к худшему, но пока концентрируемся на бразильцах, ведь на футбольном трансферном рынке с ними работать проще всего, миграция в крови.

Клаудиньо, 25 лет

Один из лидеров команды, причем в 25 лет может прогрессировать дальше, ведь ему удался переход от бразильской вальяжности к настырности РПЛ . Клаудиньо является игроком инстинктивным, поскольку поздновато раскрылся. Его неординарность делает «Зенит» лучше, но парень никогда не был стабильным, иначе оказался бы в «Зальцбурге» или «Лейпциге», ведь играл за «Ред Булл Брагантино». Теперь после хорошего отрезка в РПЛ его могут пригласить в Ла Лигу или Серию А. Классный игрок, которому не стоит пропускать сезон в еврокубках. А если пропускать, то лишь после подписания нового контракта с «Зенитом» с двукратным увеличением оклада.

Вендел, 24 года

Намного ценнее и важнее, чем многим кажется. Кто считает только голы и ассисты – не заметил, насколько Вендел хорошо вписался, как он обжился ниже по схеме, чем играл в «Спортинге». Центральный хавбек такого класса в 24 года должен мечтать о вызове в топ-5, а поскольку еще зимой за Венделом активно следили скауты, впечатленные тем, что довольно эгоистичный футболист пожертвовал голами ради командных интересов, то именно Маркус кажется самым близком к уходу. Он рвался обратно в Бразилию, но его зарплату повторит любой приличный клуб Серии А.

Дуглас Сантос, 28 лет

Умница и пахарь, трудолюбивый и полезный футболист, готовый играть на разных позициях. Когда говорят, что Барриос злится, оказываясь центральным защитником, то прицепом не обсуждают интересы Дугласа Сантоса. Все привыкли, что этот бразилец безотказный. Один из самых стабильных игроков «Зенита» последних лет, один из лучших легионеров РПЛ . При этом ему уже 28 лет, в Санкт-Петербурге у него приличная для футболиста его позиции зарплата. Не исключено, что Сантос останется, хотя все зависит от проворности агента. Универсального солдата легко представить в самых разных лигах из топ-5.

Юри Альберто, 21 год

«Зенит» не может без Юрия в составе? В этом случае речь о зимнем новичке, которому всего ничего лет, и это первая причина уехать быстрее, чем ожидалось. Видно, что у форварда есть определенные проблемы при переходе на более сложный уровень – РПЛ не сильнее, чем бразильская Серия А, но характер действий защитных линий очевидно отличается. Альберто «мажет», хотя таким и Азмун время от времени занимался. Если у Юри царский контракт, то может остаться еще на полгода до зимы, а вот если агент подсуетится, то только нежелание «Зенита» сорвет сделку с одним из европейских клубов. В топ-5 переживали, что Альберто нестабильный. Но по десятку матчей в РПЛ кажется, что худшие опасения не оправдались. Да, сырой материал, но талантливый – позицию у чужих ворот выбирает грамотно.

Малком, 25 лет

Семаку не повезло, ни один из бразильцев не старенький ветеран, который останется, поскольку привык жить в Санкт-Петербурге, перевез семью с детьми и планирует позже работать скаутом «Зенита» на родине. Нет, ситуация сложнее, поскольку Малком выдал нормальный сезон. Не шикарный, поскольку футболист его класса мог забить больше 8 голов и отдать больше 8 передач. Но для вингера важно, что он не пропускал много матчей, не получил новую сложную травму. Опасения скаутов из топ-5 не оправдались, они снова видят того Малкома, в которого поверили чудаки из бывшего руководства «Барселоны». Но сейчас футболист набрался опыта, может рваться обратно во Францию или Испанию. И если «Зенит» хочет отбить часть вложений, то прощаться нужно сейчас. Впрочем, если у Малкома 6 млн евро в год зарплаты, то он останется. Но может играть совсем не так, как в этом сезоне.

Чтобы сохранить команду, нужны точечные продажи

Важный психологический момент – каждого ценного легионера придется убеждать остаться. Во все времена такой метод удержания силой денежных аргументов приводил к одинаковому исходу. То есть гранды РПЛ переплатят – к осени реальный курс валют вряд ли будет таким, как виртуальный прямо сейчас, футболисты потеряют мотивацию и могут загубить форму. А на выходе получите обоюдное разочарование, ведь это латиноамериканцы. Если им что-то не нравится – ничего не получится.

Часть игроков останется, поскольку «Зенит» является известным мастером срыва переговоров с покупателями. Таким образом они удерживали многих важных игроков годами, в том числе, россиян. Тогда были еврокубки, но Аршавин и старший Кержаков расскажут, чем истории скрываемых конфликтов завершаются – неизбежным расставанием. Если Клаудиньо, Дуглас Сантос и Вендел получают заманчивые приглашения из топ-5, то денежный фактор надолго их мотивацию играть в РПЛ не сохранит.