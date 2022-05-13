Селюк рассказал о будущем Себаи и Конате в «Ахмате»

Дмитрий Селюк, агент футболистов «Ахмата» Сенина Себаи и Мохамеда Конате, высказался о будущем своих клиентов в команде из Грозного.
Конате подписывал контракт на три года, летом он у него не заканчивается. А у Себаи заканчивается. Вчера я разговаривал со спортивным директором «Ахмата» — Себаи по окончании контракта, летом, уйдет из команды, а Конате останется.
Так как я только вчера узнал об этом, переговоры с другими клубами пока не вел. Но, я думаю, буквально два-три дня и я закрою ситуацию по Себаи. Он хороший футболист.