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Селюк рассказал о будущем Себаи и Конате в «Ахмате»

сегодня, 16:18

Дмитрий Селюк, агент футболистов «Ахмата» Сенина Себаи и Мохамеда Конате, высказался о будущем своих клиентов в команде из Грозного.

Конате подписывал контракт на три года, летом он у него не заканчивается. А у Себаи заканчивается. Вчера я разговаривал со спортивным директором «Ахмата» — Себаи по окончании контракта, летом, уйдет из команды, а Конате останется.

Так как я только вчера узнал об этом, переговоры с другими клубами пока не вел. Но, я думаю, буквально два-три дня и я закрою ситуацию по Себаи. Он хороший футболист.

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dadrail
dadrail
сегодня в 17:04
Все разложил по полкам
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:19
Его послушать так решала прям
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