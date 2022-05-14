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Модрич продлит контракт с «Реалом» в ближайшие дни

сегодня, 09:56

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит контракт с клубом в ближайшие дни, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

Это всего лишь вопрос нескольких дней, прежде чем Лука Модрич подпишет новый контракт с «Реалом» до июня 2023 года.

Бумажные работы готовы, «Реал» включит Луку в состав команды на сезон-2022/2023.

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Все комментарии
vova505
vova505
сегодня в 11:24
Не буду говорить про его качественную игру
Скажу о физической форме
Бегает он как подросток, совсем не скажешь, что человеку 36 лет
Здорово, я рад, что он пробудет в реале ещё как минимум год
drug01
drug01
сегодня в 10:56
Значит Реалу он нужен!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:43, ред.
Абсолютно нет никаких сомнений в этом .
Удачи тебе с Реалом !
Футболист мудрый Модрич, энерготурбина команды
и человек пас - гол !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:18
Десять лет в состаае Реала
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:06
Надеются, что на год его ещё хватит.
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