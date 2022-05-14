Модрич продлит контракт с «Реалом» в ближайшие дни

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит контракт с клубом в ближайшие дни, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
Это всего лишь вопрос нескольких дней, прежде чем Лука Модрич подпишет новый контракт с «Реалом» до июня 2023 года.
Бумажные работы готовы, «Реал» включит Луку в состав команды на сезон-2022/2023.
Скажу о физической форме
Бегает он как подросток, совсем не скажешь, что человеку 36 лет
Здорово, я рад, что он пробудет в реале ещё как минимум год
Скажу о физической форме
Бегает он как подросток, совсем не скажешь, что человеку 36 лет
Здорово, я рад, что он пробудет в реале ещё как минимум год
Удачи тебе с Реалом !
Футболист мудрый Модрич, энерготурбина команды
и человек пас - гол !
Удачи тебе с Реалом !
Футболист мудрый Модрич, энерготурбина команды
и человек пас - гол !