Пике: «Моуриньо умеет залезть в голову»

Защитник «Барселоны» рассказал о влиянии бывшего главного тренера «Реала» на игроков.

Он с самого начала знал, что их команда слабее нашей. У нас был лучший коллектив с замечательными взаимоотношениями. Моуриньо умеет проникнуть в твое сознание, убеждая, что другие футболисты тебя ненавидят. Особенно остро это чувствовалось во время сборов национальной команды после встреч с «Реалом».

Я подошел к Касильясу в раздевалке сборной и поздоровался, однако он не ответил. Тогда я не понял сути происходящего, однако осознал вскоре, что дело именно в тренере.