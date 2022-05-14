Пике: «Моуриньо умеет залезть в голову»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о влиянии бывшего главного тренера «Реала» Жозе Моуриньо на игроков.
Он с самого начала знал, что их команда слабее нашей. У нас был лучший коллектив с замечательными взаимоотношениями. Моуриньо умеет проникнуть в твое сознание, убеждая, что другие футболисты тебя ненавидят. Особенно остро это чувствовалось во время сборов национальной команды после встреч с «Реалом».
Я подошел к Касильясу в раздевалке сборной и поздоровался, однако он не ответил. Тогда я не понял сути происходящего, однако осознал вскоре, что дело именно в тренере.
«По моему мнению, этот вопрос стал очень политическим в Испании. Прессу контролируют разные люди, которые поддерживают Суперлигу. Все не так, как в Великобритании, где, как я видел, люди выступали против Суперлиги. Сейчас мне кажется, что все заглохло. Думаю, это никуда не придет.
Считаю, что такие идеи разрушают футбол, потому что пользу от этого получат только топ-клубы. Но такие клубы, как «Севилья» и «Валенсия», будут разрушены. Но через 5-10 лет они сделают это.
Я могу понять, почему топ-клубы идут на такой шаг. Владельцы хотят, чтобы их клубы стали более ценными. Я не считаю, что «Реал» и «Барселона» поступают правильно. Да, с таким мнением я иду против своего клуба, но я полностью понимаю позицию «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса», которые по-прежнему поддерживают эту идею. Но с точки зрения фанатов это не лучший вариант», – сказал защитник «Барселоны».
«По моему мнению, этот вопрос стал очень политическим в Испании. Прессу контролируют разные люди, которые поддерживают Суперлигу. Все не так, как в Великобритании, где, как я видел, люди выступали против Суперлиги. Сейчас мне кажется, что все заглохло. Думаю, это никуда не придет.
Считаю, что такие идеи разрушают футбол, потому что пользу от этого получат только топ-клубы. Но такие клубы, как «Севилья» и «Валенсия», будут разрушены. Но через 5-10 лет они сделают это.
Я могу понять, почему топ-клубы идут на такой шаг. Владельцы хотят, чтобы их клубы стали более ценными. Я не считаю, что «Реал» и «Барселона» поступают правильно. Да, с таким мнением я иду против своего клуба, но я полностью понимаю позицию «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса», которые по-прежнему поддерживают эту идею. Но с точки зрения фанатов это не лучший вариант», – сказал защитник «Барселоны».