«Ситуация в руках „Баварии“». Мюллер — о желании Левандовски уйти из клуба

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о будущем своего одноклубника Роберта Левандовски. Вчера после матча с «Вольфсбургом» (2:2) поляк заявил, что хочет сменить клуб.
Посмотрим, как будет. Его контракт действует до 2023 года. А значит, ситуация в руках «Баварии». Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался, но все мы понимаем ситуацию.
Причем не обязательно покупать именно напа, адекватного варианта на рынке не видно, все полу типы с полу перспективами, а трансферы как за проверенных топов. Нуньес за 100+ и зп в 20 это не вариант. Шик явно оверперформит в сезоне, его уровень ниже, он хороший нап, но не супер форвард и по стилю они сильно отличаются, как и условные Лаутаро или Дэвид. Заменой мог бы стать Кейн, но его Бавария не потянет деньгами.
Имхо, нужно продавать Леванду и брать Нкунку на сумму от зп и трансфера поляка и формировать легкое нападение с ложной девяткой, даже с ложными девятками, типа Мюллера, Гнабри и собственно возможного Нкунку. Если получится взять Калайджича, как вариант Б, чтоб выпускать его и упрощать игру. Можно таким образом строить команду.
В течение года следить, работать на рынке, искать напа. Может кто-то с прогрессирует, тот же Шик, если и в следующем году будет расти, меньше срок до конца контракта, большая изученность. Возможно появление качественного немецкого напа, смотреть за прогрессом Нмечи, Буркарда. Зиркзее может сделать шаг вперед.
Причем не обязательно покупать именно напа, адекватного варианта на рынке не видно, все полу типы с полу перспективами, а трансферы как за проверенных топов. Нуньес за 100+ и зп в 20 это не вариант. Шик явно оверперформит в сезоне, его уровень ниже, он хороший нап, но не супер форвард и по стилю они сильно отличаются, как и условные Лаутаро или Дэвид. Заменой мог бы стать Кейн, но его Бавария не потянет деньгами.
Имхо, нужно продавать Леванду и брать Нкунку на сумму от зп и трансфера поляка и формировать легкое нападение с ложной девяткой, даже с ложными девятками, типа Мюллера, Гнабри и собственно возможного Нкунку. Если получится взять Калайджича, как вариант Б, чтоб выпускать его и упрощать игру. Можно таким образом строить команду.
В течение года следить, работать на рынке, искать напа. Может кто-то с прогрессирует, тот же Шик, если и в следующем году будет расти, меньше срок до конца контракта, большая изученность. Возможно появление качественного немецкого напа, смотреть за прогрессом Нмечи, Буркарда. Зиркзее может сделать шаг вперед.