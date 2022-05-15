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«Ситуация в руках „Баварии“». Мюллер — о желании Левандовски уйти из клуба

сегодня, 12:33

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о будущем своего одноклубника Роберта Левандовски. Вчера после матча с «Вольфсбургом» (2:2) поляк заявил, что хочет сменить клуб.

Посмотрим, как будет. Его контракт действует до 2023 года. А значит, ситуация в руках «Баварии». Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался, но все мы понимаем ситуацию.

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Все комментарии
КING ARTHUR
КING ARTHUR
сегодня в 13:35
Ему нечего бояться.Он выиграл все награды,еще и бутсу золотую возьмет в этом сезоне.Можно попылить в барсе.
протон
протон
сегодня в 13:32, ред.
Ни в коем случае нельзя оставлять его на сезон с последующей потерей свободным агентом. Тогда через год нужно будет решать ту же задачу, но без ресурса от трансфера и освободившейся зп Леванды. 40 лямов по трансферу +25 лямов его ЗП это докинуть недостающие 2-3 ляма в зп Гнабри, и трансфер игрока за 50 мультов и его зп в условные 12-13 мультов.

Причем не обязательно покупать именно напа, адекватного варианта на рынке не видно, все полу типы с полу перспективами, а трансферы как за проверенных топов. Нуньес за 100+ и зп в 20 это не вариант. Шик явно оверперформит в сезоне, его уровень ниже, он хороший нап, но не супер форвард и по стилю они сильно отличаются, как и условные Лаутаро или Дэвид. Заменой мог бы стать Кейн, но его Бавария не потянет деньгами.

Имхо, нужно продавать Леванду и брать Нкунку на сумму от зп и трансфера поляка и формировать легкое нападение с ложной девяткой, даже с ложными девятками, типа Мюллера, Гнабри и собственно возможного Нкунку. Если получится взять Калайджича, как вариант Б, чтоб выпускать его и упрощать игру. Можно таким образом строить команду.

В течение года следить, работать на рынке, искать напа. Может кто-то с прогрессирует, тот же Шик, если и в следующем году будет расти, меньше срок до конца контракта, большая изученность. Возможно появление качественного немецкого напа, смотреть за прогрессом Нмечи, Буркарда. Зиркзее может сделать шаг вперед.
Michael Myers95
Michael Myers95
сегодня в 13:23
Какой смысл его держать? Он следующий сезон в Баварии без мотивации будет бегать. Лучше продать и купить Аллера.
Cat01
Cat01
сегодня в 12:43
Будем смотреть...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:41
Главное чтобы Мюлер не ушёл!
David Young
David Young
сегодня в 12:41
Полагаю что он всё же покинет клуб.
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