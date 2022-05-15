«Ситуация в руках „Баварии“». Мюллер — о желании Левандовски уйти из клуба

Нападающий «Баварии» высказался о будущем своего одноклубника . Вчера после матча с «Вольфсбургом» (2:2) поляк заявил, что хочет сменить клуб.

Посмотрим, как будет. Его контракт действует до 2023 года. А значит, ситуация в руках «Баварии». Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался, но все мы понимаем ситуацию.