«Интересный момент с точки зрения футбольных правил». Семак — о пенальти

Главный тренер «Зенита» высказался о пенальти, который был назначен в ворота «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ .

Достаточно интересный момент. Я даже после игры поговорил с главным арбитром, чтобы разобрать ситуацию. Очень редкий эпизод. В таком случае если идет свисток, он забивает гол, а VAR отменяет пенальти, что тогда? Какое решение принимать арбитр? Получается, нужно было назначать свободный с того места, где было нарушение. Интересный момент с точки зрения футбольных правил. Что касается самого пенальтиста, то у нас есть штатные игроки — Мостовой и Кузяев. Мостовой был свежий, он неплохо исполняет 11-метровые.