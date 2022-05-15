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«Интересный момент с точки зрения футбольных правил». Семак — о пенальти

сегодня, 22:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о пенальти, который был назначен в ворота «Спартака» в матче 29-го тура РПЛ.

Достаточно интересный момент. Я даже после игры поговорил с главным арбитром, чтобы разобрать ситуацию. Очень редкий эпизод. В таком случае если идет свисток, он забивает гол, а VAR отменяет пенальти, что тогда? Какое решение принимать арбитр? Получается, нужно было назначать свободный с того места, где было нарушение. Интересный момент с точки зрения футбольных правил. Что касается самого пенальтиста, то у нас есть штатные игроки — Мостовой и Кузяев. Мостовой был свежий, он неплохо исполняет 11-метровые.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:55
Хорошо что эта игра уже нечего не решала!
DaslerU
DaslerU
сегодня в 22:34, ред.
Он тем и интересный, что за подобное ещё не указывали на точку, нигде. Разве что в продажных чемпионатах банановых республик.
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:18
Конечно интересно - свободный в метре от линии ворот.))
Futurista
Futurista
сегодня в 22:10
Куда идет свисток?)...
Futurista
Futurista
сегодня в 22:07
Интересный момент)...нужно было назначать свободный, а назначили пенальти...
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