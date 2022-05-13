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Арбитр Федотов рассказал, кто должен судить финал Кубка России

сегодня, 15:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо29.05.2022 Не начался

Бывший арбитр Игорь Федотов поделился мнением о том, кто должен обслужить финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Полуфиналы судили Карасев и Мешков, поэтому в финале мы их не увидим. По качеству работы и стабильности, финал Кубка должен судить Безбородов. Иванов? Нет, он показывает плохое качество судейства. Плюс он будет судить матч «Динамо» с «Локомотивом». Что касается Кукуяна, он по ходу сезона плохо работает. У него уже второй сезон нестабильный. В том сезоне он стал лучшим арбитром, но в этом он в моем рейтинге далеко во второй десятке.

Я бы, может, еще назвал Левникова как потенциального судью на финал. Но у него есть ошибки. Так что по всем критериям финал Кубка должен судить Безбородов.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 18:59
Для Байкала.
Если предложить командам чётное число арбитров, в данном случае 16, то матч будет проходить БЕЗ судейства ВООБЩЕ.
pomor45
pomor45
сегодня в 18:34
Федун не против. Безбородова за бороду не взять - нет её, но купить можно.
Mekail
Mekail
сегодня в 17:22
Пусть сам судит
Gahi
Gahi
сегодня в 16:36
Один лучше другого у каждого из арбитра есть свои ошибки хотя Безбородов и без бороды, но тоже может намудрить. В сезоне-2020/21 Безбородов стал участником скандала. Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг по итогам поражения московскому "Спартаку" (1:3) в матче 12-го тура РПЛ раскритиковал работу Владислава. По словам функционера, тот «на блюдечке» преподнес победу столичной команде. У "Краснодара" и Хашига в частности было несколько претензий: по первому голу москвичей и незасчитанному мячу «быков» при счете 1:2. Экспертно-судейская комиссия встала на сторону клуба и признала, что Безбородов допустил две ошибки, которые повлияли на результат матча. В итоге судью отстранили на следующие семь туров внутреннего чемпионата. Безбородов работал на матче 12-го тура РПЛ между "Краснодаром" и московским "Спартаком" (1:3). Позднее экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС единогласно признала, что Безбородов допустил две ошибки в этой игре в пользу "красно-белых". Так что любого арбитра которого назначат на этот матч, будут сомнение в его работе тем более такого финала как Кубок России.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:30, ред.
Я конечно может глупость скажу, особенно со стороны РФС, но а почему бы не устроить своеобразную жеребьёвку?
РФС предлагает, ну скажем 16 арбитров, а клубы финалисты по очереди убирают по одному арбитру, которых не хотели бы видеть в финале.
В итоге останется один арбитр, который и будет судить.
Помимо этого уже клубы не будут иметь морального повода обвинить, что им подсунули арбитра, который их топит.
Я думаю, что это было бы очень интересно и не было бы нытья перед финалом.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:57
Это просто не его дело
lotsman
lotsman
сегодня в 15:50
Вот пусть и ставят Безбородова.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 15:38, ред.
Да-да - Безбородов!

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ЭСК РФС признала, что Безбородов дважды ошибся в пользу «Спартака» в игре с «Краснодаром»

Ошибка судьи Безбородова подарила «Спартаку» гол и победу в Суперкубке

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А иначе как Спартаку побеждать?
альсато
альсато
сегодня в 15:34
даешь КУКУЯНА!)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:25
А будет ли учитываться мнение Федотова при назначении судьи матча?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:19
Скорее всего будет Безбородов .
Качество судей конечно у нас ужасное.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:14
Возможно он угадал.
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