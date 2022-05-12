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Салихова: «„Спартаку“ должны доплачивать, а не штрафовать»

сегодня, 10:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о судействе перед матчем 29-го тура РПЛ против «Зенита».

Опять КДК к нам цепляется. Притом что вся зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах «Спартака». Нам должны доплачивать, а не штрафовать. Благодаря «Спартаку» возродился интерес к кубковым матчам. В прошлом году уничтожали Тедеско дисквалификациями, сейчас взялись за Ваноли.

Отвяжитесь уже со своими штрафами и наказаниями от тренера и клуба! Сделайте, наконец, что-нибудь конструктивное ради футбола.

Мы слишком свободные и непокорные в их сознании. Нас сложно загнать в рамки даже технической зоны. Посмотрите, сколько жизни и кайфа в АПЛ и Серии А, на их тренерские скамейки. В России должно быть так же, а не тухлое болото.

На матч с «Зенитом» назначили Иванова на VAR. Естественно, блёкло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей, как Иванов.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 11:44
Смотря что понимать под этими словами. Как такового единого мнения на этот счёт нет.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:43
Так Салихова это жена или подруга ?
Вроде у Федуна уже есть жена и двое детей, он уже развелся ?
А кому принадлежит Спартак ?
Надо бы выяснить накануне юбилея !
ABir
ABir
сегодня в 11:40
Погорячилась Зарема конечно. Но с другой стороны кто-то же берет у нее эти интервью, значит нужны кому-то ее дерзкие высказывания
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:35
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 11:32
    Девушка Зарема правильно сказала " Сколько ж можно штрафовать..!?
    " Народную " команду. Вроде как и бюджет сокращает Федун..
    Сп62
    Сп62 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 11:30
    Советником может быть каждый. Остальное только домыслы.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ t272nm (раскрыть)
    сегодня в 11:18
    Какие сопли? У неё всё сморкается к "папе Федуну" в подушку. А, если нос не разбит, в Москве их даже на усы тараканьи мотают)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 11:14
    День Рождения, что ли? В Мае не буквы "Р", даже летом толком набрать не получиться. Хохланд уже ушел)
    t272nm
    t272nm
    сегодня в 11:13, ред.
    Блёкло-голубые?! Зухра оборзела в атаке. За это можно и по соплям получить. Вот что у свиней за манеры?! Причем здесь Зенит?! На каком основании эта прости господи, оскорбила соперника?! Ну, назначили на матч Спартак-Зенит арбитра Иванова следить за VAR и чО?! Зухра видит в этом происки против Спартака?! Ну так напомните этой лахудре, что в последнем матче Спартак проиграл Зениту 1-7. Очевидно, что Спартак проиграл из-за судей, да :)))))
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 11:12
    вся зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах «Спартака»
    Это ж какое самомнение надо иметь и корону на плечах, чтобы думать, что людям интересно смотреть, как другие команды вытирают ноги об десятое место?
    Знатог
    Знатог ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 11:10
    Патамушта Гюльчатай сейчас главная.
    sv_1969
    sv_1969 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 11:10
    Конечно не простой
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 11:08
      порт
      порт
      сегодня в 11:08
      Голос из подвала таблицы.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      сегодня в 11:06
      вЫползла наша прекрасная свинячка....
      протон
      протон ответ Сп62 (раскрыть)
      сегодня в 11:01
      Болельщик который назначает и увольняет тренеров? После того как совет директоров утвердил Руя на пост главного тренера команды, Салихова даже покинула высший орган руководства клуба.
      После выхода из совета директоров Зарема создала свой канал в «Телеграме», где всё лето перманентно «мочила» спортивного директора Дмитрия Попова вместе с Виторией. Но в августе деятельность в социальной сети прекратилась, и главная женщина «Спартака» перешла к более конкретным и решительным шагам по возвращению власти в клубе.
      После ухода Попова Салихова снова де-факто стала главной в клубе. Одно из подтверждений этому — ещё сентябрьская информация о возможном назначении в «Спартак» Луки Каттани.
      Нового тренера «Спартака» тоже выбрала Зарема.
      Ваноли — кандидат советника и близкого друга Салиховой — Франко Камоцци. Именно Камоцци встречал Паоло в Москве в среду.
      Не такой уж простой болельщик наша Салихова)
      makkie
      makkie
      сегодня в 11:00
      На матч с «Зенитом» назначили Иванова на VAR.
      ___________________________

      Нет, а здесь в чём она не права?
      Иванов - тот еще свисток. Мало того, что "убил" Спартак в Питере в своё время, удалил Понсе в матче с конями на КР и никак не наказал Гоцука за травму Айртона, сейчас Иванова сажают на VAR, где он снова будет творить свои бесчинства? Цирк!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 10:56
      Много дров ещё наломает эта дама.
      Alice Tract
      Alice Tract
      сегодня в 10:53
      Ох, зря она открыла свой красивый рот. Теперь судьи просто не имеют морального права не показать свою безнаказанность и покорность кому надо.
      dеigandre
      dеigandre ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 10:52
      К чему и кто должен ее привлекать?
      Сп62
      Сп62 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 10:52
      Она не в руководстве. Она обыкновенный болельщик, как и ты.
      ug3cfceedqjx
      ug3cfceedqjx
      сегодня в 10:48
      Походу тема допуслуг с отдельной доплатой вовсе не чужда Зухре
      Cat01
      Cat01
      сегодня в 10:48
      Кто главный в Спартаке? Такие рассуждения от результата....
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 10:47
      Зарема знает своё дело и своими скандальными заявлениями подогревает интерес к СпаМу. Это называется не мытьём, так катаньем! Или не игрой, так СКАНДАЛАМИ!
      протон
      протон
      сегодня в 10:42, ред.
      Интересно, а почему её не привлекают за подобные высказывания?
      Пока эта мадам в руководстве Спартака порядка не будет. Напомню ей , Зенит уже Чемпион. Надеюсь прочитает.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      сегодня в 10:40
      Знает с чьих рук кормится
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