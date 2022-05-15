Гендиректор «Спартака»: «Пенальти в наши ворота не было»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о пенальти, который был назначен в ворота «красно-белых» на 93-й минуте матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
Думаю, что пенальти не было. Результат такой какой есть.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о пенальти, который был назначен в ворота «красно-белых» на 93-й минуте матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
Думаю, что пенальти не было. Результат такой какой есть.
Не схватил, а зацепил по инерции, после того как в падении отбил мяч
рукой, летевший от колена Ерохина. Прочти эту статью:))
https://www.soccer.ru/blogs/record/1314879/kukuyan-pavel?from=top
Вадим Багров. Ладно, посмотрим, что завтра
другие эксперты скажут.
Не схватил, а зацепил по инерции, после того как в падении отбил мяч
рукой, летевший от колена Ерохина. Прочти эту статью:))
https://www.soccer.ru/blogs/record/1314879/kukuyan-pavel?from=top
Вадим Багров. Ладно, посмотрим, что завтра
другие эксперты скажут.
Для меня 50на 50.
Для меня 50на 50.
А если бы даже не было свистка, то гол Малкома засчитывать
всё равно нельзя было,
так как была атака на вратаря со стороны Ерохина,
после которой, Селихов не мог встать, чтобы защитить ворота.
Фол со стороны Ерохина.ИМХО,
А если бы даже не было свистка, то гол Малкома засчитывать
всё равно нельзя было,
так как была атака на вратаря со стороны Ерохина,
после которой, Селихов не мог встать, чтобы защитить ворота.
Фол со стороны Ерохина.ИМХО,