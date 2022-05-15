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Гендиректор «Спартака»: «Пенальти в наши ворота не было»

сегодня, 19:37
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о пенальти, который был назначен в ворота «красно-белых» на 93-й минуте матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Думаю, что пенальти не было. Результат такой какой есть.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 21:24
Спартак мне напоминает Госдеп США.
suiw
suiw
сегодня в 21:14
Блин, им шанс после гола дали, а они ноют
Сергей Лемской
Сергей Лемской
сегодня в 21:10
Незащитав гол Малкома и ставя пенальти, Кукуян пытался спасти Спартак, дать шанс...
lotsman
lotsman ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 21:05
Я не статьи читал. Я матч смотрел внимательно. И повтор там был хороший. На повторе хорошо видно было как Селихов руками обхватил ноги Ерохина в районе икр.
xоxol
xоxol ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:45
Пенальти это был подарок Спартаку. Шанс так сказать...
161регион
161регион
сегодня в 20:42
Застонал....
Валерыч
Валерыч ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 20:31, ред.
=Схватил его за ноги" (Селихов)=
Не схватил, а зацепил по инерции, после того как в падении отбил мяч
рукой, летевший от колена Ерохина. Прочти эту статью:))
https://www.soccer.ru/blogs/record/1314879/kukuyan-pavel?from=top
Вадим Багров. Ладно, посмотрим, что завтра
другие эксперты скажут.
1 984
1 984
сегодня в 20:28
Правильно. Пенальти не было. Был гол с игры.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:14
Завтра все эксперты выскажутся и всё будет ясно.
lotsman
lotsman ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 20:11
Ты матч внимательно смотрел?))) Какой фол?!!! Селихов бросился в ноги Ерохина, а когда тот протолкнул коленом мяч, схватил его за ноги. Это отлично видно было на повторе. Почему и пенальти.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:52
Ну момент сложный. И болельщик своей команды увидел в том моменте то, что хотел увидеть. Пусть разбираются.
Для меня 50на 50.
Валерыч
Валерыч ответ t272nm (раскрыть)
сегодня в 19:46
Гол Малкома был уже после свистка.)))
А если бы даже не было свистка, то гол Малкома засчитывать
всё равно нельзя было,
так как была атака на вратаря со стороны Ерохина,
после которой, Селихов не мог встать, чтобы защитить ворота.
Фол со стороны Ерохина.ИМХО,
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:45
То есть он признаёт, что отменённый гол Малкома был забит по всем правилам?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:44
Пенальти не было, но нельзя не согласиться с t272nm: "был гол Малкома...."!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:44
Пенальти не было был гол.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 19:41
Аналогично.
t272nm
t272nm
сегодня в 19:40, ред.
Трудно не согласится. Пенальти не было, был гол Малкома :))))
Cat01
Cat01
сегодня в 19:38
Верно подмечено
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