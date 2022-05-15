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«Барселона» обеспечила себе 2-е место. Итоги 37-го тура Ла Лиги

сегодня, 22:38

Закончились все матчи 37-го тура Ла Лиги.

«Эспаньол» — «Валенсия» 1:1
Голы: Де Томас Рауль 45+2 — Гомес Максимилиано 37

«Атлетик» — «Осасуна» 2:0
Голы: Беренгер Алехандро 33, Вильялибре Асьер 79

«Атлетико» — «Севилья» 1:1
Голы: Хименес Хосе 30 — Эн-Несери Юссеф 85

«Бетис» — «Гранада» 2:0
Голы: Хуанми 14, Хуанми 89

«Сельта» — «Эльче» 1:0
Гол: Суарес Денис 9

«Мальорка» — «Райо Вальекано» 2:1
Голы: Мурики Ведат 13, Пратс Абдон 90+2 — Сисс Пате 60

«Хетафе» — «Барселона» 0:0

«Кадис» — «Реал» 1:1
Голы: Собрино Рубен 37 — Диас Мариано 5

«Леванте» — «Алавес» 3:1
Голы: Дуарте Оскар 53, Марти Рохер 75, Моралес Хосе Луис 90+5 — Хоселу 36

«Вильярреал» — «Реал Сосьедад» 1:2
Голы: Коклен Франсис 43 — Исак Александер 56, Субименди Мартин 73

«Барселона» обеспечила себе 2-е место. Итоги 37-го тура Ла Лиги

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