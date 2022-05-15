«Спартак» выступил против расширения РПЛ до 18 команд

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о позиции московского клуба относительно расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

Позиция «Спартака» не меняется — клуб за сохранение спортивного принципа и против расширения. Мы за увеличение количества матчей. Но, как это будет, пусть решают соответствующие структуры. Голосование? В том числе будут голосовать клубы.

Что касается формата, пока есть конкретные предложения: как будет что-то известно дополнительно, тогда мы сможем прокомментировать.