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«Спартак» выступил против расширения РПЛ до 18 команд

вчера, 23:40

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о позиции московского клуба относительно расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

Позиция «Спартака» не меняется — клуб за сохранение спортивного принципа и против расширения. Мы за увеличение количества матчей. Но, как это будет, пусть решают соответствующие структуры. Голосование? В том числе будут голосовать клубы.

Что касается формата, пока есть конкретные предложения: как будет что-то известно дополнительно, тогда мы сможем прокомментировать.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:08
А как же спасти Уфу?
Futurista
Futurista ответ ARMENIAN (раскрыть)
вчера в 23:53, ред.
Можно еще Чемпионат мира РПЛ ФНЛ)...кубок разыграть можно между сборными европейской и азиатской частями России...
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 23:51
можно провести турнир "Лига Чемпионов РПЛ", 4 группы по 4 команды из РПЛ, далее как в ЛЧ)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:50, ред.
Все правильно. РПЛ, это не Гармошка, чтобы раздувать и сдувать потом меха, пританцовывая. Кто оттанцевал свое, на выход.
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