36 команд без группового раунда. Большая реформа Лиги чемпионов и всех еврокубков

1652209239

вчера, 22:00

Европейского футбола станет больше.

Через два года будет новый формат

УЕФА не хочет чужой Суперлиги, поэтому создаст свою. Еще в апреле прошлого года приняли решение, что еврокубки перейдут на «швейцарскую систему». Теперь во всех еврокубках будет 36 команд. Это существенное увеличение количества участников – на 12, что подчеркивает желание дать шанс также не самым рейтинговым чемпионатам.

При этом новые путевки не отдадут прямо командам из АПЛ , хотя такая идея витала в воздухе. Но поскольку решает большинство, а не приносят формат сверху, то одну из дополнительных путевок отдадут третьей команде в пятой ассоциации в рейтинге УЕФА . Сейчас это Франция – «Монако» с Головиным, если приводить актуальный пример из этого сезона.

Еще одно место отвели для Пути чемпионов – вместо 4 путевок, как сейчас, победители национальных первенств смогут получить пять слотов в списке из 36 счастливчиков. Еще два места отдают по сумме актуальных достижений. Берут рейтинг за сыгранный сезон, делят на количество участников, и это число помогает выбрать ассоциации, которые получат дополнительные места в ЛЧ . Сейчас это были бы Англия и Нидерланды.

Все справедливо – дополнительные путевки отдают тем, кто показал себя в текущем сезоне. Также отмечено, что новые еврокубки будут играться посреди недели, как раньше, так что национальные лиги не пострадают. Нагрузки увеличатся, но не критически. Для самых сильных команд речь вообще о двух дополнительных поединках.

Лига чемпионов станет сложнее

Важное решение – будет не по 10 матчей на групповом этапе, а по 8. При этом сохранится календарь с десятью еврокубковыми неделями, но на этот раз будут отдельные для каждого из трех еврокубков. Идея хорошая – смогут дополнительно привлечь внимание к Лигам Европы и конференций, ведь обычно они остаются в тени двух дней с Лигой чемпионов.

Теперь не будет групп, а сформируют одну общую лигу. При этом все восемь соперников будут разными. Скорее всего, 36 команд разделят на условные корзины, и восемь соперников будут выбирать с учетом коэффициентов. Дальше увидим жребий, ведь из 35 соперников каждый клуб встретит лишь восемь. Причем не будет матчей дома и на выезде с одним оппонентом, а лишь 4 игры дома, 4 на выезде.

Общая таблица Лиги чемпионов станет запутаннее, сюрпризов будет больше, поскольку вариантов сложного жребия станет больше. Причем лишь 8 клубов получат прямые путевки в плей-офф, а вот команды, которые займут в общей таблице места с 9 по 24 – еще шестнадцать, сыграют квалификационный раунд из двух матчей (дома и в гостях), позволяющий добиться права на выход в традиционную 1/8 финала.

Команда, которая займет лишь 24-е место из 36, причем сыграв против более слабых соперников, чем та, что стала девятой, в итоге может оказаться в плей-офф. Не самый справедливый момент в новой схеме, но раз ее обсуждали с тренерами, футболистами и чиновниками из национальных ассоциаций – Чеферин нашел аргументы в пользу «швейцарской системы».

Изменения касаются всех еврокубков

Для Лиги конференций выберут «усеченную» версию из 6 матчей на групповом этапе против шести разных клубов. Но дальше тот же смысл – 8 прямых путевок в плей-офф, а еще восемь нужно будет выбивать в матчах на вылет. Как показал плей-офф ЛЧ , после отмены правила выездного гола серии пенальти не стали нормой. Будем надеяться, что появление стольких переменных сделает еврокубки еще веселее.

Понятно, что в основе увеличения количества матчей одна цель – заработать больше денег. Но это вынужденная мера, поскольку трансферные суммы слишком большие, телевизионные контракты не успевают закрыть кредиты даже больших клубов вроде «Барселоны». В результате команды оказываются у разбитого корыта. А так получат четыре домашних матча, четыре выездных, причем с восемью разными оппонентами, что тоже усложнит путь и позволит больше заработать.

Идея рабочая, хотя понятно, что поначалу многих отпугнет сложность формата. Но со временем привыкнут, как привыкли к Евро с 24 участниками. Турнир не стал слабее или скучнее после расширение количества путевок, и следующий финал, о котором сегодня тоже говорили, соберет аншлаг. Новая Лига чемпионов с большим количеством матчей и дополнительным раундом может понравиться публике, а еще поможет привлечь новых фанатов.

Спорт должен быть в меру непредсказуемым и достаточно динамичным, чтобы оставаться популярным. Перес рассказывал, что дети не смотрят Лигу чемпионов, и понятно, что новый формат – с единой таблицей, можно будет рекламировать новой аудитории. Появляются приличные шансы для команд уровня «Ювентуса», МЮ , ПСЖ и «Ливерпуля» залететь в предварительный раунд плей-офф, где все может случиться. Теперь каждый из восьми матчей ценен, ведь не будет шанса отыграться со второй попытки.