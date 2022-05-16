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Широков высказался о пенальти в матче «Спартака» и «Зенита»

сегодня, 11:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок сборной России Роман Широков оценил эпизод с пенальти в матче «Спартака» и «Зенита» (1:1).

Пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом» был. Это чистый фол.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 12:08, ред.
Широкий сидел дома **ть..плохо видел...
Знатог
Знатог
сегодня в 11:38
И судье по морде не дашь?
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 11:36
Зачем столько внимания?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:32
Фол так Фол. В ничего не значащем матче. Зачем столько внимания?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:28
Футбол - конечно не балет, но бить по ногам не надобно..
Пенальти Справедливо назначен.
ЗЕНИТ - Чемпион!!!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 11:24, ред.
Вратарь, играющий в своей вратарской в мяч - это фол?!)))
Как был Широков недалеким так и остался!
drug01
drug01
сегодня в 11:22
Всё верно
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