Широков высказался о пенальти в матче «Спартака» и «Зенита»

Экс-игрок сборной России Роман Широков оценил эпизод с пенальти в матче «Спартака» и «Зенита» (1:1).
Пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом» был. Это чистый фол.
Экс-игрок сборной России Роман Широков оценил эпизод с пенальти в матче «Спартака» и «Зенита» (1:1).
Пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом» был. Это чистый фол.
Пенальти Справедливо назначен.
ЗЕНИТ - Чемпион!!!
Пенальти Справедливо назначен.
ЗЕНИТ - Чемпион!!!
Как был Широков недалеким так и остался!
Как был Широков недалеким так и остался!