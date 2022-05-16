Влашич не хочет возвращаться в Россию

Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в Россию.
Влашич не хочет и не планирует возвращаться в Россию.
Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в Россию.
Влашич не хочет и не планирует возвращаться в Россию.
Я думаю что с таким походом который он демонстрировал в ЦСКА, и влиянием на него извне его отцом и агентом, он никогда не добьётся НИЧЕГО, от слова Абсолютно, не только в ЦСКА, но и в любом другом клубе.
Про него как игрока хорошего европейского уровня можно смело говорить - " Ой , а я даже и забыл про такого " . Это он сейчас демонстрирует и доказывает мои предположения и сейчас уже в играх за Вест Хэм. Один матч через три выходит в основе, и статистика его тому лишнее подтверждение. И хорошо так получилось, что он вовремя ушёл из ЦСКА. И показал что сам футбол для него и его окружения имеет второстепенное место, а бабло на первом. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Я думаю что с таким походом который он демонстрировал в ЦСКА, и влиянием на него извне его отцом и агентом, он никогда не добьётся НИЧЕГО, от слова Абсолютно, не только в ЦСКА, но и в любом другом клубе.
Про него как игрока хорошего европейского уровня можно смело говорить - " Ой , а я даже и забыл про такого " . Это он сейчас демонстрирует и доказывает мои предположения и сейчас уже в играх за Вест Хэм. Один матч через три выходит в основе, и статистика его тому лишнее подтверждение. И хорошо так получилось, что он вовремя ушёл из ЦСКА. И показал что сам футбол для него и его окружения имеет второстепенное место, а бабло на первом. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд.