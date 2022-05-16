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Влашич не хочет возвращаться в Россию

сегодня, 19:11

Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в Россию.

Влашич не хочет и не планирует возвращаться в Россию.

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14 мая
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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 22:21
интересно почему?
ах да, он же на своем опыте знает что здесь футбола нет
pomor45
pomor45
сегодня в 21:42
Нет, уж. Вернуть и выгнать по собственному желанию, как иноагента.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 21:08
Надо было ему во Францию ехать или Италию в клуб попроще. Там бы позажигал. А так сел на банку и сидит. Не тянет АПЛ пока.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:01
Он ни один такой
112910415
112910415
сегодня в 20:48
это немного неожиданно
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:47
Не пришелся ко двору.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:35
а кому он нужен? цска и так тонет а у зенита и так перебор игроков
BDA81
BDA81
сегодня в 20:28
Если не удастся его слить в это ТО , то сядит камнем на лавке и ЗП. И за чем это бревно брали,если видели что оно и в Эвертоне то не то ни сё было. Ладно хоть второе чудо уйдёт.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:17, ред.
Вот именно эта, как ты говоришь, привязка к истории расставания характерезует его как личность, и то что он находится под колпаком у своего отца и агента. Такие люди называются обыкновенные Марионетки. Они не свободны в творчестве, и творить на поле он тоже уже не сможет. Могу поспорить что его отец повёл в детстве на футбол и контролировал и контролирует до сих пор. И первый хороший КУШ от ЦСКА, сорвал им крышу, здравый смысл наглухо был отключён этими деньгами. Вест Хэм последний самый большой клуб в его карьере. Можешь заскринить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:17
Ну и не надо!
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:00, ред.
Доброго времени суток.

Я думаю что с таким походом который он демонстрировал в ЦСКА, и влиянием на него извне его отцом и агентом, он никогда не добьётся НИЧЕГО, от слова Абсолютно, не только в ЦСКА, но и в любом другом клубе.

Про него как игрока хорошего европейского уровня можно смело говорить - " Ой , а я даже и забыл про такого " . Это он сейчас демонстрирует и доказывает мои предположения и сейчас уже в играх за Вест Хэм. Один матч через три выходит в основе, и статистика его тому лишнее подтверждение. И хорошо так получилось, что он вовремя ушёл из ЦСКА. И показал что сам футбол для него и его окружения имеет второстепенное место, а бабло на первом. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
David Young
David Young ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 19:52
Я имел ввиду в целом, без привязки к истории расставания. Футболист по меркам РПЛ очень высокого уровня.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 19:50
После всего, что произошло и как он уходил Влашич нам точно не нужен да и в клубе его не примут.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:46
Кому-то может быть и нужен. ЦСКА Москва не помешал бы, например.
David Young
David Young
сегодня в 19:45
Понятное дело.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:43
Да кому ты ещё такой нужен .
asraeil
asraeil
сегодня в 19:31
Ну на нет и пусть играет где играет
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:25
Но и уровень чемпионата Англии он явно не тянет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 19:20
Его право.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:13
Он мечтал уйти отсюда, зачем же возвращаться.
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