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Агент Панченко рассказал о вариантах развития карьеры своего клиента

сегодня, 14:31

Виктор Панченко, агент и отец нападающего тульского «Арсенала» Кирилла Панченко, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего сына.

У Кирилла контракт с «Арсеналом» до 31 декабря 2022 года. Поэтому на данный момент все зависит от клуба. Варианты по поводу его трудоустройства есть, но пока все это бессмысленно рассматривать. Закончится сезон, станет понятно, где будет играть «Арсенал», во что и как будет играть весь российский футбол в целом, и тогда о чем-то можно будет говорить.

«Арсенал» может заработать на Панченко, если будут предложения? Это вероятно. Но пока речи об этом нет, потому что нет понимания, где будет играть «Арсенал» и что будет с российским футболом.

Кирилл хочет играть в футбол. Играть, играть и играть. Но решение будет принимать клуб. Будет выступать в первой лиге или будем что-то думать.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:00
В Туле еще на что-то надеятся
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:48
Пусть опять в ФНЛ поблистает.
Cat01
Cat01
сегодня в 14:46
А мы его уже забыли???
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:43
"«Арсенал» может заработать на Панченко, если будут предложения? Это вероятно."

Учитывая "мастерство" Панеченко, только если его на органы предложат продать.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:32
Не знаю кто захочет его приобрести
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