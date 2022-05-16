Агент Панченко рассказал о вариантах развития карьеры своего клиента

Виктор Панченко, агент и отец нападающего тульского «Арсенала» , рассказал о вариантах продолжения карьеры своего сына.

У Кирилла контракт с «Арсеналом» до 31 декабря 2022 года. Поэтому на данный момент все зависит от клуба. Варианты по поводу его трудоустройства есть, но пока все это бессмысленно рассматривать. Закончится сезон, станет понятно, где будет играть «Арсенал», во что и как будет играть весь российский футбол в целом, и тогда о чем-то можно будет говорить.

«Арсенал» может заработать на Панченко, если будут предложения? Это вероятно. Но пока речи об этом нет, потому что нет понимания, где будет играть «Арсенал» и что будет с российским футболом.

Кирилл хочет играть в футбол. Играть, играть и играть. Но решение будет принимать клуб. Будет выступать в первой лиге или будем что-то думать.