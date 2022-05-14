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«Истанбул» отказался от приобретения Агаларова из-за стоимости игрока

сегодня, 10:41

«Истанбул Башакшехир» отказался от подписания форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

По информации источника, услуги игрока были предложены турецкому клубу.

«Команду не устроила цена за футболиста. Руководство „Уфы“ рассчитывает получить за игрока минимум 3 миллиона евро, а также прописать различные бонусы, из-за которых сумма могла возрасти.

„Уфа“ активно пытается продать свой главный актив, зимой Агаларова предлагали лидерам чемпионата России, но никто не захотел покупать игрока», - утверждает источник.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Агаларов провёл 27 матчей и забил в них 18 голов.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:05
Так и сгниет в Уфе ...
Cat01
Cat01
сегодня в 10:57
Неужели нет денег???
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:56, ред.
Сдаётся мне что Гамид Агаларов бомбардир 1-2 сезонов. Поэтому Уфа и пытается его так активно пристроить
В дальнейшем игрок скорее всего перестанет так много забивать. А если перейдёт в сильную команду то вообще может осесть на лавке
dеigandre
dеigandre
сегодня в 10:45
Все прекрасно понимают, что он ни о чем
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