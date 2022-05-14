«Истанбул» отказался от приобретения Агаларова из-за стоимости игрока

«Истанбул Башакшехир» отказался от подписания форварда «Уфы» Гамида Агаларова.
По информации источника, услуги игрока были предложены турецкому клубу.
«Команду не устроила цена за футболиста. Руководство „Уфы“ рассчитывает получить за игрока минимум 3 миллиона евро, а также прописать различные бонусы, из-за которых сумма могла возрасти.
„Уфа“ активно пытается продать свой главный актив, зимой Агаларова предлагали лидерам чемпионата России, но никто не захотел покупать игрока», - утверждает источник.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Агаларов провёл 27 матчей и забил в них 18 голов.
В дальнейшем игрок скорее всего перестанет так много забивать. А если перейдёт в сильную команду то вообще может осесть на лавке
В дальнейшем игрок скорее всего перестанет так много забивать. А если перейдёт в сильную команду то вообще может осесть на лавке