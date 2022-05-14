«Истанбул» отказался от приобретения Агаларова из-за стоимости игрока

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сегодня, 10:41

«Истанбул Башакшехир» отказался от подписания форварда «Уфы» .

По информации источника, услуги игрока были предложены турецкому клубу.

«Команду не устроила цена за футболиста. Руководство „Уфы“ рассчитывает получить за игрока минимум 3 миллиона евро, а также прописать различные бонусы, из-за которых сумма могла возрасти.

„Уфа“ активно пытается продать свой главный актив, зимой Агаларова предлагали лидерам чемпионата России, но никто не захотел покупать игрока», - утверждает источник.