Индзаги верит в чемпионство «Интера»

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сегодня, 09:39

Главный тренер «Интера» после победы над «Кальяри» (3:1) заявил, что верит в чемпионство своей команды по итогам сезона.

«Сассуоло» – добротный коллектив, у них хватает достойных исполнителей. Вопрос чемпионства и мест в еврокубках еще не решен. Да, мы отстаем, в этой связи нам нужно побеждать и надеяться на поражение «Милана». Так уже было – я выиграл титул с «Лацио» в 2000 году, когда мы отставали на два пункта, а «Перуджа» переиграла «Ювентус». Все может повториться.

«Милан», который является конкурентом «нерадзурри» по чемпионской гонке, в последнем туре играет против «Сассуоло». «Интеру» предстоит встреча против «Сампдории».