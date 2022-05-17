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Игрок «Зальцбурга» на заправке был атакован фанатами «Рапида»

сегодня, 14:32

Футболист «Зальцбурга» Лука Сучич был атакован фанатами «Рапида». Игрок забил победный гол в недавней встрече команд и принес своему клубу победу над коллективом из Вены (1:0). После игры он заехал на заправку, где и произошло нападение. Серьезных увечий футболисту нанести не успели, поскольку вмешалась полиция. Позднее правоохранительные органы предложили Сучичу написать заявление на напавших. На данный момент нет информации о том, какие последствия ждут фанатов.

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Все комментарии
vova505
vova505
сегодня в 17:00
Идиоты
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 16:07
Так нельзя.
1 984
1 984
сегодня в 15:53
Так нельзя.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:35
Больные люди
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 15:10
Всучит ли Сучич фанатов, вот в чём вопрос?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:09
Хочет поиграть в Барсе.
izrafel
izrafel
сегодня в 15:02
О как, бардак у них полный
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:54
Да и черт с ним
David Young
David Young
сегодня в 14:51, ред.
Горячие венские парни.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:44
Разойдутся скорее всего полюбовно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:38
Просто безбашенные фанаты...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:37
Позднее правоохранительные органы предложили Сучичу написать заявление на напавших.

С такой фамилией точно напишет заяву.)
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