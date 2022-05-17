Игрок «Зальцбурга» на заправке был атакован фанатами «Рапида»

1652787174

сегодня, 14:32

Футболист «Зальцбурга» был атакован фанатами «Рапида». Игрок забил победный гол в недавней встрече команд и принес своему клубу победу над коллективом из Вены (1:0). После игры он заехал на заправку, где и произошло нападение. Серьезных увечий футболисту нанести не успели, поскольку вмешалась полиция. Позднее правоохранительные органы предложили Сучичу написать заявление на напавших. На данный момент нет информации о том, какие последствия ждут фанатов.