Тарханов: «Не понимаю, как ЦСКА восполнит потерю Фернандеса»

Бывший президент и тренер ЦСКА прокомментировал слухи о возможном уходе и из армейского клуба.

Не знаю, кто стал инициатором такого решения, но давайте подождем официальных новостей. Если Алексей Березуцкий действительно хочет попробовать себя в Европе, то сперва ему нужно зарекомендовать себя в РПЛ , а с этим сейчас у него проблемы.