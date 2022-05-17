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Тарханов: «Не понимаю, как ЦСКА восполнит потерю Фернандеса»

сегодня, 21:09

Бывший президент и тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал слухи о возможном уходе Алексея Березуцкого и Марио Фернандеса из армейского клуба.

Не знаю, кто стал инициатором такого решения, но давайте подождем официальных новостей. Если Алексей Березуцкий действительно хочет попробовать себя в Европе, то сперва ему нужно зарекомендовать себя в РПЛ, а с этим сейчас у него проблемы.

Уход Фернандеса? Это большая потеря для армейцев. Такого игрока будет трудно заменить. Даже не знаю, как ЦСКА заменит бразильца. Академия ведь сейчас тоже не блещет талантами. Как-то сложно сейчас все в ЦСКА.

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Все комментарии
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 21:37
все будет путем... ЦВБП
drug01
drug01
сегодня в 21:30
Своя молодёжь на подходе
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:27
Причем второй год подряд. Может Тарханов не в курсе? Краснодар вообще играет своими воспитанниками академии и справляется.
cska1948
cska1948
сегодня в 21:26
Как известно: нет незаменимых, есть незаменённые!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:26
Свято место пусто не бывает.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:24
Академия ведь сейчас тоже не блещет талантами.
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ЦСКА М U19 - чемпион России.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:21, ред.
Академия ЦСКА не блещет талантами? А как же второй год подряд молодежка ЦСКА чемпионы....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:20
Березуцкие сами начнут отрабатывать свои косяки на поле .))
Aleks365
Aleks365
сегодня в 21:15
Найдет замену никаких проблем
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:14
Это будет большим ударом по ЦСКА
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:14
А ни как, всё уже...
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