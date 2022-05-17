Тарханов: «Не понимаю, как ЦСКА восполнит потерю Фернандеса»

Бывший президент и тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал слухи о возможном уходе Алексея Березуцкого и Марио Фернандеса из армейского клуба.
Не знаю, кто стал инициатором такого решения, но давайте подождем официальных новостей. Если Алексей Березуцкий действительно хочет попробовать себя в Европе, то сперва ему нужно зарекомендовать себя в РПЛ, а с этим сейчас у него проблемы.
Уход Фернандеса? Это большая потеря для армейцев. Такого игрока будет трудно заменить. Даже не знаю, как ЦСКА заменит бразильца. Академия ведь сейчас тоже не блещет талантами. Как-то сложно сейчас все в ЦСКА.
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ЦСКА М U19 - чемпион России.
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ЦСКА М U19 - чемпион России.