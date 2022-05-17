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Малком и Клаудиньо останутся в «Зените»

сегодня, 16:28

Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо останутся в команде. Об этом заявил агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы обоих игроков.

Малком и Клаудиньо останутся в «Зените». Обращений по ним не было.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alice Tract (раскрыть)
сегодня в 17:47
Уточню. Далеко не все "гранды" имеют доступ к государственному денежному мешку, они это знают и понимают и не стали ввязываться в эту авантюру.
Alice Tract
Alice Tract ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:34
Вы упустили главные буквы -"Обращений по ним не было". Видимо, гранды и грандята понимают, что они не соперники такому замечательному клубу, как Зенит.
Anisovich
Anisovich
сегодня в 17:19
Пятый раз подряд будем праздновать чемпионство.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:10
Как говорил тов. Ленин " Кадры, т.е. деньги решают все". Неотразимый аргумент Газпрома действует безотказно. Кто бы сомневался. В нашем материальном мире иное невозможно.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:09
приятная новость...
Cat01
Cat01
сегодня в 17:01
Они очень нужны
beefs
beefs
сегодня в 16:39
хорошо или плохо увидим в следующем сезоне...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:37
Обращений по ним не было.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1315101/malkom-zenit 17.05.2022
Вот это всё что нужно знать)))
allemz
allemz
сегодня в 16:34
Репутация тренерского "гения" Семака ещё сохранится на несколько лет))
izrafel
izrafel
сегодня в 16:30
Очень хорошая новость для болельщиков
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