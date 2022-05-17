Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо останутся в команде. Об этом заявил агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы обоих игроков.
Малком и Клаудиньо останутся в «Зените». Обращений по ним не было.
Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо останутся в команде. Об этом заявил агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы обоих игроков.
Малком и Клаудиньо останутся в «Зените». Обращений по ним не было.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1315101/malkom-zenit 17.05.2022
Вот это всё что нужно знать)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1315101/malkom-zenit 17.05.2022
Вот это всё что нужно знать)))