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Биатлонист Тихонов: «Зачем нам столько футбольных стадионов?»

25 мая 2022, 16:47

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение исполкома РФС не расширять РПЛ до 18 команд.

Я могу сказать, что здесь нужно решать в зависимости от посещаемости стадионов. Где у нас стадионы забиты, скажите, пожалуйста? Значит, футбол висит у нас на шее налогоплательщиков. Зачем нам столько стадионов?

Я бы максимум сделал 10 команд в тех городах, где еще ходят на футбол. А всё остальное — это подготовка юношей, это дети. Надо подумать о школьном спорте, о студенческом спорте. Ни в одной стране нет ни одного института физкультуры кроме России, и тренеров нет. Вот эти проблемы надо рассматривать.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Галя Каблукова (комментарий удален) (раскрыть)
26 мая 2022 в 08:06
У нас в выходные едут пожрать в торговые центры.
cska1948
cska1948
25 мая 2022 в 19:32
Да всё верно говорит Тихонов. Вон, в Хабаровске, СКА играет стыковой матч, а стадион ПУСТОЙ!
pomor45
pomor45
25 мая 2022 в 19:05
А всё остальное — это подготовка юношей, это дети. Надо подумать о школьном спорте, о студенческом спорте.
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С этим не поспоришь, но им тоже нужны очень хорошие стадионы.
Anisovich
Anisovich
25 мая 2022 в 18:44
Еще один футбольный специалист, занимался бы своим мошенническим делом.
Futurista
Futurista
25 мая 2022 в 18:27
Биатлонисту не нужны футбольные стадионы, как футболисту не нужна лыжня...
beefs
beefs
25 мая 2022 в 17:25
Что то Санек погорячился...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
25 мая 2022 в 17:10
Это тот, который, будучи главой союза биатлонистов России, при этом скрывался в Австрии от уголовного преследования, и который подарил икону храму, а потом пьяный пришел и ее отодрал и домой унёс?)) Точно нужно его цитировать? Биатлонист-то был великий, но время никого не щадит.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 мая 2022 в 16:59
Кому что главное
Ironigor
Ironigor
25 мая 2022 в 16:55, ред.
Биатлонист Тихонов: «Зачем нам столько футбольных стадионов?»

Для биатлона пригодятся !))
STVA 1
STVA 1
25 мая 2022 в 16:50
Слишком радикально
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