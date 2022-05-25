Биатлонист Тихонов: «Зачем нам столько футбольных стадионов?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал решение исполкома РФС не расширять РПЛ до 18 команд.

Я могу сказать, что здесь нужно решать в зависимости от посещаемости стадионов. Где у нас стадионы забиты, скажите, пожалуйста? Значит, футбол висит у нас на шее налогоплательщиков. Зачем нам столько стадионов?

Я бы максимум сделал 10 команд в тех городах, где еще ходят на футбол. А всё остальное — это подготовка юношей, это дети. Надо подумать о школьном спорте, о студенческом спорте. Ни в одной стране нет ни одного института физкультуры кроме России, и тренеров нет. Вот эти проблемы надо рассматривать.