Медведев объяснил, почему «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему «сине-бело-голубые» сыграют товарищеский матч против «Црвены Звезды» в Сочи, а не в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 3 июля.

На «Газпром Арене» 2 июля пройдет концерт группы «Земляне», демонтаж сцены и другого концертного оборудования в столь сжатые сроки потребовал бы сверхусилий, поэтому было принято решение провести матч в Сочи. Плюс для нас это новый опыт, и если мы увидим, что практика товарищеских игр на выезде будет собирать определенный зрительский интерес, то, возможно, мы ее продолжим.

Организация матча? Всю организацию берет на себя принимающая сторона. Особых сложностей не было, у Сочи есть большой опыт проведения спортивных мероприятий, наши сотрудники несколько раз прилетали туда заранее, чтобы обсудить с местными властями и подрядчиками рабочие процессы, безопасность, логистику, условия гостеприимства, билетную программу и т. д. Все идут навстречу, работать очень комфортно.