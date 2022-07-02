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Медведев объяснил, почему «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи

02 июля 2022, 22:16

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему «сине-бело-голубые» сыграют товарищеский матч против «Црвены Звезды» в Сочи, а не в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 3 июля.

На «Газпром Арене» 2 июля пройдет концерт группы «Земляне», демонтаж сцены и другого концертного оборудования в столь сжатые сроки потребовал бы сверхусилий, поэтому было принято решение провести матч в Сочи. Плюс для нас это новый опыт, и если мы увидим, что практика товарищеских игр на выезде будет собирать определенный зрительский интерес, то, возможно, мы ее продолжим.

Организация матча? Всю организацию берет на себя принимающая сторона. Особых сложностей не было, у Сочи есть большой опыт проведения спортивных мероприятий, наши сотрудники несколько раз прилетали туда заранее, чтобы обсудить с местными властями и подрядчиками рабочие процессы, безопасность, логистику, условия гостеприимства, билетную программу и т. д. Все идут навстречу, работать очень комфортно.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ hjlzuf (раскрыть)
03 июля в 09:49
Потому, что в Чёрном море купаться гораздо приятнее чем в Финском заливе...
hjlzuf
hjlzuf
03 июля в 09:44
Непонятно, а почему нельзя было сыграть на Петровском?
ОПС
ОПС
03 июля в 06:03
И Сочи тоже неплохо.
stanichnik
stanichnik
03 июля в 00:43
Перенос матча с Црвеной Звездой из Санкт-Петербурга в Сочи из-за концерта на Газпром-арене звучит не убедительно, ведь в нашей северной столице есть еще стадионы, тот же Петровский, где поляна отвечающая всем международным стандартам вполне подходит для проведения товарищеского матча, а трибуны позволяют разместить всех желающих наблюдать за игрой в живую, как болеющих за хозяев, так и за гостей. Что касается перелета, так он по-любому возможен только через Стамбул с одной лишь разницей, что в Питер на два часа больше. Но зато в культурном плане гостям можно было бы предоставить возможность провести обзорную экскурсию по достопримечательным местам нашей культурной столицы, а в Сочи и зрителей наверняка будет меньше и показать хоть и есть что, но все же чудес в Питере, способных удивить гостей гораздо больше. Болейте за своих, а не против чужих!
25процентный клоун
25процентный клоун
03 июля в 00:34
    ccnrpdc9qwf5
    ccnrpdc9qwf5
    02 июля в 22:36
    Конечно сейчас на концерте больше заработаешь...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 июля в 22:33
    Надо обыграть эту Црвену с крупным счётом !
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    02 июля в 22:33
    Что то мне подсказывает что за Црвену Звезду в Сочи будет болеть больше людей чем за Зенит!
    Гость
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