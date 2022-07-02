Чалов рассказал о тяжёлом перелёте из Базеля в Москву

Нападающий вернулся в ЦСКА после аренды в «Базеле». Форвард рассказал о перелёте из Базеля в Москву.

Очень тяжёлый перелёт получился. Летел из Базеля до Стамбула, была трехчасовая пересадка, но самолет задержали еще на три часа. В итоге приземлились сегодня в Москве только в девять утра. С «Базелем» я провел полноценные сборы, поэтому в работу влился без проблем. Пока решили из-за длинного перелета немного ограничить нагрузки, но уже с завтрашнего дня буду тренироваться полноценно. Физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов.