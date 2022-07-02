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Чалов рассказал о тяжёлом перелёте из Базеля в Москву

02 июля 2022, 21:44

Нападающий Федор Чалов вернулся в ЦСКА после аренды в «Базеле». Форвард рассказал о перелёте из Базеля в Москву.

Очень тяжёлый перелёт получился. Летел из Базеля до Стамбула, была трехчасовая пересадка, но самолет задержали еще на три часа. В итоге приземлились сегодня в Москве только в девять утра. С «Базелем» я провел полноценные сборы, поэтому в работу влился без проблем. Пока решили из-за длинного перелета немного ограничить нагрузки, но уже с завтрашнего дня буду тренироваться полноценно. Физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
02 июля в 23:40
Федору пора браться за ум. 24 года - это уже возраст зрелого футболиста. Только вот наш Федя все продолжает ходить в перспективных. Так ведь можно повторить судьбу Кокорина, Базелюка, Ташаева и многих других.
Ждем прогресса от Федора.
Romeo 777
Romeo 777
02 июля в 22:15
Дааа, тяжко пришлось парню...мужик!)💪🏽
Василий 50
Василий 50
02 июля в 21:53
Чем труднее, тем интереснее
stanichnik
stanichnik
02 июля в 21:52, ред.
Наши южноамериканцы после игр за сборные вообще по двенадцать-четырнадцать часов тратят на перелёты, а ещё если учесть разницу в часовых поясах, то устают гораздо больше, но приехав в свои клубы не требуют длительного времени на отдых. А перед футболистами СКА-Хабаровск вообще можно шляпу снять и в пояс поклониться.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
02 июля в 21:51
Как говорится,
Тяжело в лечении, легко в гробу))).
Шутка, удачи Ф1дору с новым тренером.
8f8f9mrjzjcj
8f8f9mrjzjcj
02 июля в 21:51
Просто привык к комфорту
David Young
David Young
02 июля в 21:50
Сейчас с этим непросто.

Желаю начать часто опечаливать соперников московского ЦСКА.
Гость
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