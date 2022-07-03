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«На поле друзей нет». Игонин — о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»

03 июля 2022, 18:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча ветеранов питерского клуба против ветеранов «Спартака», который пройдёт перед Суперкубком России.

Понятно, что на поле друзей нет. Но мы очень часто встречаемся на турнирах. У нас настолько плотное общение до и после матчей, что тут тяжело определить, кто соперник, а кто нет. Хорошо, что на поле мы будем в разных футболках. Всё будет намного проще.

В любом случае мы все общаемся, как друзья, много общих тем. Матч будет очень близок к боевым условиям. Нас в своё время учили, что на поле друзей нет. Такая установка есть, но сразу после финального свистка мы сядем и обсудим.

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Все комментарии
ABir
ABir
03 июля в 19:54
Принципиальное соперничество, главное без травм
Мaлик
Мaлик
03 июля в 19:08
Все правильно говорит
shlomo
shlomo
03 июля в 18:51
И даже возразить нечего
hjlzuf
hjlzuf
03 июля в 18:37
Правильно. На поле есть только соперники.
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