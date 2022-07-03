«На поле друзей нет». Игонин — о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от матча ветеранов питерского клуба против ветеранов «Спартака», который пройдёт перед Суперкубком России.

Понятно, что на поле друзей нет. Но мы очень часто встречаемся на турнирах. У нас настолько плотное общение до и после матчей, что тут тяжело определить, кто соперник, а кто нет. Хорошо, что на поле мы будем в разных футболках. Всё будет намного проще.

В любом случае мы все общаемся, как друзья, много общих тем. Матч будет очень близок к боевым условиям. Нас в своё время учили, что на поле друзей нет. Такая установка есть, но сразу после финального свистка мы сядем и обсудим.