Радимов объяснил, почему не сыграет в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» рассказал, почему не сыграет в матче ветеранов питерского клуба против ветеранов «Спартака», который состоится перед Суперкубком России.

С радостью бы посетил матч, но я буду в это время на сборах с «Зенитом-2». Здорово, что на Петровском соберётся столько звёзд прошлого, моих друзей. С кем бы особенно хотел повидаться из них? А я со всеми вижусь и общаюсь, потому что регулярно бываю в Москве.

«Зенит» – «Спартак» – это уже классика нашего футбола. С кем-то конкретным у меня это противостояние никогда не ассоциировалось.