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Радимов объяснил, почему не сыграет в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»

03 июля 2022, 19:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, почему не сыграет в матче ветеранов питерского клуба против ветеранов «Спартака», который состоится перед Суперкубком России.

С радостью бы посетил матч, но я буду в это время на сборах с «Зенитом-2». Здорово, что на Петровском соберётся столько звёзд прошлого, моих друзей. С кем бы особенно хотел повидаться из них? А я со всеми вижусь и общаюсь, потому что регулярно бываю в Москве.

«Зенит» – «Спартак» – это уже классика нашего футбола. С кем-то конкретным у меня это противостояние никогда не ассоциировалось.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 июля в 21:03
хитрит малость
makkie
makkie
03 июля в 20:15
Зенит-2 что с тренером, что без тренера - без разницы.

Так что Радимов мог и сыграть. Уж на один матч мог вырваться, а то в кустики сиганул )))
ABir
ABir
03 июля в 19:50
Скорее всего в не очень хорошей форме и просто не проходит в состав
sv_1969
sv_1969
03 июля в 19:44
Без Буланова обойдутся
Вoлхв
Вoлхв
03 июля в 19:30
Плохо Слава, что не будешь на поле
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 19:29
Где можно посмотреть этот матч!?
Гость
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