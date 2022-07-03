Радимов объяснил, почему не сыграет в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, почему не сыграет в матче ветеранов питерского клуба против ветеранов «Спартака», который состоится перед Суперкубком России.
С радостью бы посетил матч, но я буду в это время на сборах с «Зенитом-2». Здорово, что на Петровском соберётся столько звёзд прошлого, моих друзей. С кем бы особенно хотел повидаться из них? А я со всеми вижусь и общаюсь, потому что регулярно бываю в Москве.
«Зенит» – «Спартак» – это уже классика нашего футбола. С кем-то конкретным у меня это противостояние никогда не ассоциировалось.
Так что Радимов мог и сыграть. Уж на один матч мог вырваться, а то в кустики сиганул )))
Так что Радимов мог и сыграть. Уж на один матч мог вырваться, а то в кустики сиганул )))