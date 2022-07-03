Бывший помощник главного тренера сборной России сравнил Черчесова и Симеоне

Бывший помощник главного тренера сборной России , который сейчас работает ассистентом в «Ференцвароше», сравнил наставника венгерского клуба с главным тренером «Атлетико» .

Черчесов и Симеоне действительно проповедуют похожий стиль тренерской работы, тогда как есть немало специалистов с иными взглядами на тренерский процесс. Чей подход эффективнее? Все зависит прежде всего от личности главного тренера. Исходя из своего характера, ты выстраиваешь свое отношение с коллективом и с командой. Если мы сравниваем именно Черчесова и Симеоне, то они как раз схожи характером. Для них самое главное — это строгий порядок и дисциплина, жесткое соблюдение тренировочного процесса, детальное распределение функций и задач в команде и в тренерско-административном штабе на всех уровнях. Уже двенадцать лет работаю со Станиславом Саламовичем: с учетом нынешних реалий и особенностей нынешнего поколения футболистов все больше ценю тренеров, которые умеют держать дисциплину, четко доносить до игроков свои требования и добиваться результата.