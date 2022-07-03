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Бывший помощник главного тренера сборной России сравнил Черчесова и Симеоне

03 июля 2022, 18:53

Бывший помощник главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко, который сейчас работает ассистентом в «Ференцвароше», сравнил наставника венгерского клуба Станислава Черчесова с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.

Черчесов и Симеоне действительно проповедуют похожий стиль тренерской работы, тогда как есть немало специалистов с иными взглядами на тренерский процесс. Чей подход эффективнее? Все зависит прежде всего от личности главного тренера. Исходя из своего характера, ты выстраиваешь свое отношение с коллективом и с командой. Если мы сравниваем именно Черчесова и Симеоне, то они как раз схожи характером. Для них самое главное — это строгий порядок и дисциплина, жесткое соблюдение тренировочного процесса, детальное распределение функций и задач в команде и в тренерско-административном штабе на всех уровнях. Уже двенадцать лет работаю со Станиславом Саламовичем: с учетом нынешних реалий и особенностей нынешнего поколения футболистов все больше ценю тренеров, которые умеют держать дисциплину, четко доносить до игроков свои требования и добиваться результата.

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответ ЮЗИК (раскрыть)
03 июля в 21:46
Зато Семеоне не умеет "шутить" как наш орёл.
ЮЗИК
ЮЗИК
03 июля в 20:07
Стиль у них один, антифутбол, игра от обороны
pomor45
pomor45 ответ Союзник противников (раскрыть)
03 июля в 20:01
Хрен с редькой, а палец сравнивают с ж***й.
Союзник противников
Союзник противников
03 июля в 19:12
Ещё один любитель хрен с пальцем сравнивать.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
03 июля в 19:03, ред.
Общее у них только то, что оба тренеры, на этом все
Знатог
Знатог
03 июля в 19:03
Симеоне тоже овец пасёт?
memphis
memphis
03 июля в 19:02
Ещё сравните Игнатьева и Мбапе
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 19:00
Нет нечего общего!
asraeil
asraeil
03 июля в 18:59
Это все равно что сравнивать перочинный ножик и тесак
Гость
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