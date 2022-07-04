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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеШвейцария. Суперлига 2022/2023

В «Базеле» сообщили, что клуб обсуждает с ЦСКА возвращение Чалова

04 июля 2022, 18:38

«Базель» хочет вернуть в свой состав форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Об этом сообщил руководитель пресс-службы швейцарского клуба Симон Вальтер:

«Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова. Но очевидно, что ситуация не из простых.

Федор отлично интегрировался, клуб и команда были бы счастливы, если бы он остался в Швейцарии, но, конечно, это вопрос, который должны урегулировать между собой два клуба.

Кстати, какого-то настоящего прощания с Фёдором пока так и не было.

Чалов выступал за швейцарский клуб на правах аренды во второй половине сезона-2021/22. Фёдор уже вернулся в Москву.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
04 июля в 22:49
Федотова в случае провала через год уберут и позовут Слуцкого
zpft9azu7gv4
zpft9azu7gv4
04 июля в 22:09
ЦСКА эта потеря не спасет!На сегодня ЦСКА худшая команда в лиге.И дело не в тренере.Все игроки очень низкого уровня.Это даже не ФНЛ!!!
от себя добавлю
от себя добавлю
04 июля в 20:56
Возврат ДСП
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
04 июля в 20:50
Речь идёт о ТРАНСФЕРАХ ЦСКА и их оценке одним из упертых фанов КБ. Ответ мой дал понять, что трансферы КБ абсурдные. Вот и все. Что тут непонятного.?
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 июля в 20:34
А при чём тут Кофрие, если речь про Чалова, Базель и цска?

Поразительно, как вы комплектуете атаку.
Один бесполезный Заболотный и всё. Этого даже для РПЛ недостаточно.
нечитайло
нечитайло
04 июля в 20:29
Ну это прям гордость
pomor45
pomor45
04 июля в 20:26
Видно судьба такая у парня по фамилии: отчаливать и причаливать.
112910415
112910415
04 июля в 19:58
ого !
а тут ещё и торг уместен !
dok66
dok66
04 июля в 19:48
Базель похоже торгуется . Чалов их устраивает , но швейцарцы хотят его задешево с учетом сегодняшней ситуации . Думаю ЦСКА свое возьмет .
Igo0rek
Igo0rek ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 июля в 19:41
Так он же нападающий)
протон
протон
04 июля в 19:27
Чуть было не забыл. Поздравляю Гаджиева с победой за прошлый месяц в группе нашей. Хорошо играет, молодец!
c5n36f3zahw9
c5n36f3zahw9
04 июля в 19:15
Надо решать скорее
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
04 июля в 19:11
В Спартаке тоже был чудо защитник и к тому же ЗМС, однако несмотря на это пригласили звезду европейского футбола Кофрие. Зачем ? Непонятно.
makkie
makkie
04 июля в 19:09
Чалову лучше в Европе играть.
Тем более в цска есть чудо-форвард Заболотный, который может в одиночку сбивать манекены... ой, колотить голы и раздавать передачи.
Futurista
Futurista
04 июля в 19:05
Не долго Чалов чалился в европах...
hjlzuf
hjlzuf
04 июля в 19:01
Всё это нервотрёпка для самого Чалова.
Шуnя771
Шуnя771
04 июля в 18:58
Дык он уже вернулся!
КЭТиК
КЭТиК
04 июля в 18:51
Возьмут, но только подешевле.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 18:41
Пусть за нас поиграет,а там посмотрим!
hаrut
hаrut
04 июля в 18:41
То уезжай, то приезжай.... фигня какая то
sv_1969
sv_1969
04 июля в 18:41
Так в чем дело то))
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