В «Базеле» сообщили, что клуб обсуждает с ЦСКА возвращение Чалова

«Базель» хочет вернуть в свой состав форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Об этом сообщил руководитель пресс-службы швейцарского клуба Симон Вальтер:
«Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова. Но очевидно, что ситуация не из простых.
Федор отлично интегрировался, клуб и команда были бы счастливы, если бы он остался в Швейцарии, но, конечно, это вопрос, который должны урегулировать между собой два клуба.
Кстати, какого-то настоящего прощания с Фёдором пока так и не было.
Чалов выступал за швейцарский клуб на правах аренды во второй половине сезона-2021/22. Фёдор уже вернулся в Москву.
Поразительно, как вы комплектуете атаку.
Один бесполезный Заболотный и всё. Этого даже для РПЛ недостаточно.
Поразительно, как вы комплектуете атаку.
Один бесполезный Заболотный и всё. Этого даже для РПЛ недостаточно.
а тут ещё и торг уместен !
а тут ещё и торг уместен !
Тем более в цска есть чудо-форвард Заболотный, который может в одиночку сбивать манекены... ой, колотить голы и раздавать передачи.
Тем более в цска есть чудо-форвард Заболотный, который может в одиночку сбивать манекены... ой, колотить голы и раздавать передачи.