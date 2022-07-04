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Австралийские журналисты ответили на критику Болта

04 июля 2022, 15:31

Австралийские футбольные журналисты ответили на критику олимпийского чемпиона Усэйна Болта в адрес местного футбола. Спортивный репортёр Fox Sports News Джеймс Додд заявил:

Довольно забавно это слышать от Усэйна Болта. Я присутствовал на том репортаже и наблюдал за его тренировками в «Сентрал Кост Маринерс». Он играл ужасно. В лучшем случае он мог бы играть в любительских соревнованиях, но даже это не факт.

Футбольный комментатор Саймон Хилл также высказался по данному поводу:

Разумеется, там был низкий уровень, когда он играл. Он замечательный спортсмен, но далеко не профессиональный футболист. К счастью, подобные трюки давно прошли.

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Все комментарии
протон
протон
04 июля в 20:16
А Болт забил болт.
zooveterinar
zooveterinar
04 июля в 16:27
После атлетики он пришел в клуб уже не мальчиком,вопрос,какой ему профессиональный футбол,люди с шести лет занимаются футболом,ему надо было пробовать в любительской лиге,а лучше в регби ,распасовывающим,или как там их!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ sir_Alex (раскрыть)
04 июля в 16:00, ред.
.
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 15:56
Положили на его критику болт.
2gght46a2bdr
2gght46a2bdr
04 июля в 15:48
Это их дело
Гость
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