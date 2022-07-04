Австралийские журналисты ответили на критику Болта

Австралийские футбольные журналисты ответили на критику олимпийского чемпиона Усэйна Болта в адрес местного футбола. Спортивный репортёр Fox Sports News Джеймс Додд заявил:

Довольно забавно это слышать от Усэйна Болта. Я присутствовал на том репортаже и наблюдал за его тренировками в «Сентрал Кост Маринерс». Он играл ужасно. В лучшем случае он мог бы играть в любительских соревнованиях, но даже это не факт.