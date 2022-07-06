Стала известна сумма долга «Томи»

«Томь» задолжала по налоговым платежам десятки миллионов рублей. В том числе по этой причине клуб не получил лицензию на участие в профессиональных турнирах в новом сезоне.
В настоящее время задолженность «Томи» составляет почти 42 миллиона рублей по налоговым платежам. Кроме того, необходимо перечислить около 3 миллионов рублей исполнительского сбора в бюджет РФ за неоплату долга в добровольный срок.
Он написал, что налоговые долги якобы стали одной из причин неполучения лицензии от РФС. Но это не подтверждается ни одним источником.
Автор даже сам ссылается на новость ранее, в которой написано, что единственная причина неполучения лицензии - это то, что "не была завизирована" гарантийная записулька, то есть она не понравилась РФС (однако нет никаких четких критериев визирования этой записульки). РФС в то же время прекрасно принял подобные письма с финансовыми гарантиями ("правильно завизированные") и выдал лицензии нескольким клубам, которые в считанные дни после этого отказались от участия во второй лиге по финансовым причинам (Туймазы, Чита, Кайрат, Лада-Тольятти...)
Он написал, что налоговые долги якобы стали одной из причин неполучения лицензии от РФС. Но это не подтверждается ни одним источником.
Автор даже сам ссылается на новость ранее, в которой написано, что единственная причина неполучения лицензии - это то, что "не была завизирована" гарантийная записулька, то есть она не понравилась РФС (однако нет никаких четких критериев визирования этой записульки). РФС в то же время прекрасно принял подобные письма с финансовыми гарантиями ("правильно завизированные") и выдал лицензии нескольким клубам, которые в считанные дни после этого отказались от участия во второй лиге по финансовым причинам (Туймазы, Чита, Кайрат, Лада-Тольятти...)