Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбол и ТВРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Матч ТВ» может расторгнуть контракт с РПЛ

06 июля 2022, 17:38

«Матч ТВ» может расторгнуть с РПЛ договор, если Кубок Лиги будет создан. Телеканал на своем сайте опубликовал заявление по этому поводу.

Уважаемые коллеги!

«Матч ТВ» является долгосрочным партнером российского футбола, в т. ч. Российской Премьер-Лиги и Российского футбольного союза.

Ключевое направление данного партнерства — освещение матчей РПЛ, матчей Кубка России по футболу и других событий. В частности, между «Матч ТВ» и РПЛ заключен лицензионный договор о приобретении медиаправ на освещение матчей РПЛ в сезонах 2022/2023 — 2025/2026.

«Матч ТВ» всегда придерживался позиции о необходимости выполнения своих обязательств в полном объеме в рамках долгосрочных взаимоотношений с РПЛ и РФС, а также осуществлял всестороннюю поддержку участников российского футбола, часто выходя за пределы оговоренных обязательств.

Однако в последние месяцы в СМИ обсуждается создание нового турнира — так называемого «Кубка РПЛ».

Оставляя за рамками многочисленные аргументы противников и сторонников данного турнира, «Матч ТВ» считает необходимым предельно четко и, что важно, открыто выразить свою позицию.

«Матч ТВ» считает, что создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности Чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон.

Кроме того, учитывая характер ситуации и значительное увеличение стоимости контракта с РПЛ, «Матч ТВ» считает, что создание нового турнира, т. е. фактически запуск альтернативного продукта РПЛ, не соответствует принципам партнерского взаимодействия.

Также создание нового кубкового турнира ставит под сомнение целесообразность проведения одного из старейших турниров России — Кубка России по футболу, который дает возможность клубам Первой и Второй лиг проявить себя на высшем уровне и создает настоящий праздник для регионального футбола за счет приезда клубов РПЛ с лучшими игроками.

Учитывая вышеизложенное, «Матч ТВ» оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с Российской Премьер-Лигой.

Все новости
Источник: matchtv.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
Гершкович: «Okko может показать РПЛ в том же формате, что „Матч ТВ“»
07 июля
Okko будет бороться за телеправа РПЛ, если «Матч ТВ» разорвёт контракт
07 июля
Канделаки прокомментировала письмо «Матч ТВ» из-за создания Кубка РПЛ
07 июля
Орлов: «„Матч ТВ“ вправе диктовать свои условия»
06 июля
Матч «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок покажут в кинотеатрах 62 городов РФ
02 июля
На матче за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» будут работать 4 комментатора
01 июля
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
07 июля в 03:59
Я этот матч давно не смотрю. Российский футбол вообще невозможно смотреть. Унылое г...
Kolenok
Kolenok
06 июля в 23:04
Нормальных комментаторов разогнали и хотят рейтинги,Чердака выгоните и люди к вам потянутся.
SHMEL
SHMEL
06 июля в 22:38
А не пора ли телеканалу Матч ТВ сделать внушение из высших эшелонов власти? Слишком много на себя берут, могут не вынести...
Alexnvr
Alexnvr
06 июля в 22:37
А чем питается МатчТВ? Не бюджетом ли? Если не бюджетом, то пусть бежит. Если кормится бюджетом, то может по щекам нахлестать пора?
ABir
ABir
06 июля в 22:27
Этот Матч должен только радоваться возможности получения для трансляций ещё одного турнира, учитывая, что в условиях санкций им уже вообще ничего предложить зрителям. На фиг такой спортивный канал нужен, пусть показывает фильмы про Тарзана, найдутся другие.
Vilen Naidenkine
Vilen Naidenkine
06 июля в 22:17
Проблема в продаже рекламы, рекламодателей нет. Поэтому ищут любой повод разорвать контракт чтобы не работать в убыток, вот и всё
alexamit
alexamit
06 июля в 21:49
Сам канал Матч!ТВ стал 77м,а высосанный из пальца кубок РПЛ вообще сборище этого 77!
STVA 1
STVA 1
06 июля в 21:35
срач тв одно слово
hjlzuf
hjlzuf
06 июля в 21:13
А кому он нужен, кубок РПЛ?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ протон (раскрыть)
06 июля в 21:04
И главное пугают ежа жопой, ну РПЛ перестанут показывать, на Окко перейдут, Кубок России и новый турнир захватят за собой, а крыть нечем, либо канал расформировывать, количество "комментаторов" меньше, а новые лица и предвзятое отношение одной команде в эфире матча не то что бесит, уже в печёнке, про экспертов вообще молчу, походу ребрединг будет если и так продолжат по типу Пятницы
112910415
112910415
06 июля в 20:57
Диктовать решили...
протон
протон
06 июля в 20:15
Понимают, что с учётом всех "нововведений" РПЛ будет пустовать, как и Кубок
А на коммерческий турнир придут куча зрителей, где не нужно ходить в МФЦ и заниматься прочей фигнёй
И где будет достаточно интересных матчей за хорошие призовые
протон
протон ответ Ice van Reed (раскрыть)
06 июля в 20:14
Это ж сколько лишних матчей придется показать, из-за которых нужно будет отменять показ фильмов с Сигналом! Кошмар!
Я конечно все понимаю , но что матч будет показывать . За 6 лет развалили все ,что можно . Показывают глупые ток шоу и бесконечно рекламируют буков . Тошнит от просмотра матча
Я тут недавно включил днём Матч ТВ, а там идёт мой любимый сериал “Prison Break“) Круто конечно, но это же спортивный канал!

Если они откажутся от показа РПЛ, то боюсь представить, чем они забьют сетку вещания)

Уже можно переименовывать в Матч!Сериал , Матч!Кино, Матч!Сигал)
АлексАлекс
АлексАлекс
06 июля в 19:27
Матч ТВ то и так смотришь из-за отсутствия альтернативы, а если там РПЛ показывать не будут, то вообще мало кто смотреть будет. Все всё понимают
lobsterdam
lobsterdam
06 июля в 19:07
матч тв нагнал невнятной пурги, видимо, хочется публично продемонстрировать свою якобы независимость и самостоятельность: главное прокукарекать, а там - хоть и не рассветай!
Ironigor
Ironigor
06 июля в 19:01
Газпром Медиа , по моему уже перестали берега видеть 👀 . РФС скоро перейдёт в полное подчинение Газпрома и переименуется в ГазФаС !)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 июля в 19:00, ред.
Походу на Матч ТВ совсем безграмотные сидят. "Кубок РПЛ подрывает ценность Кубка РФ". Бред полный.

В Кубке РПЛ участвуют только клубы РПЛ. а в Кубке РФ все профессиональные клубы, в том числе и ФНЛ-2 и ФНЛ-1 (первая и вторая лиги). Этот турнир более массовый. А Кубок РПЛ разыгрывают только клубы Суперлиги (Высшей лиги, Состав другой, регламент другой, интерес будет точно, тем более что и призовой фонд есть.

Что-то Газпром химичит с Матч ТВ!
nikoladolgov
nikoladolgov
06 июля в 18:49
Да , скучно стало в РОСФУТБОЛЕ, даже по94ся не с кем ...
А так хочется рекламы !
Naherger
Naherger
06 июля в 18:46
Пусть начнут показывать достаточное количество матчей на федеральном канале лучше
Comentarios
Comentarios
06 июля в 18:41, ред.
Канделаки хрень будет крутить есть тема
26uzpp64uce4
26uzpp64uce4
06 июля в 18:32
Им уже показывать нечего, без рпл можно канал закрывать
Шуnя771
Шуnя771
06 июля в 18:31
Помечтать не вредно...
Поправят только на "Раз -два"!))
BDA81
BDA81
06 июля в 18:20
да и фиг с ними))
Garrincha58
Garrincha58
06 июля в 18:20
как же достал этот мрачтв
Grabovsky
Grabovsky ответ Ice van Reed (раскрыть)
06 июля в 18:12
Там ещё джеки чан часткюенько мелькал. Ну короче ясно с тв матч этим все
Grabovsky
Grabovsky
06 июля в 18:11
Да вы не транслирует матчи кубка лиги и все. Из кубка России сделали не пойми что.
Ice van Reed
Ice van Reed
06 июля в 18:07
Ну значит круте фильмы С Сигалом 24 на 7 ибо спорта на матч тв ровно столько сколько в Камеди клаб или Доме 2, АПЛ не видать как своих ушей, если ещё и РПЛ не будут показывать, Биатлон наше всё))
dok66
dok66
06 июля в 18:06
Матч по определению несет полный бред . За копей куготов удавиться .
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
06 июля в 18:04
Буду только рад не видеть и не слышать Черданцева
Caniggia
Caniggia
06 июля в 17:59
Не нужен этот бестолковый Кубок РПЛ!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 