Валуев высказался по поводу введения Fan ID

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев планирует оформить Fan ID.
Конечно, я оформлю паспорт болельщика. Бойкот и отсутствие фанатов на трибунах? Спокойно к этому отношусь, футболу это не помешает.
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев планирует оформить Fan ID.
Конечно, я оформлю паспорт болельщика. Бойкот и отсутствие фанатов на трибунах? Спокойно к этому отношусь, футболу это не помешает.
Хороший знакомый милиции в 90-х, вышибала по прозвищу Коля Кувалда, о котором бывший его менеджер, который с ним сначала был в ОПГ, а потом работал над его промоушном, рассказывал: "Коля редко бил клиентов, его брали с собой для устрашения"...
Человек, который избил пенсионера-охранника на парковке, когда тот сделал замечание его жене, которая поставила машину на место для инвалидов...
Вроде как опасный элемент, или таким можно FanID?
Хороший знакомый милиции в 90-х, вышибала по прозвищу Коля Кувалда, о котором бывший его менеджер, который с ним сначала был в ОПГ, а потом работал над его промоушном, рассказывал: "Коля редко бил клиентов, его брали с собой для устрашения"...
Человек, который избил пенсионера-охранника на парковке, когда тот сделал замечание его жене, которая поставила машину на место для инвалидов...
Вроде как опасный элемент, или таким можно FanID?
Голосовать за поправки их автобусами возили, а тут ещё проще, онлайн все обяжут оформить. Военные в первую очередь сделают, а потом в психушке. И оп, уже количество фан айди огромное.
"Бойкот и отсутствие фанатов на трибунах? Спокойно к этому отношусь, футболу это не помешает"..фраза, после которой нужно некоторым людям запрещать на законодательном уровне говорить на тему футбола.
Людей поддерживающих фанид нет. Но 100% депутатов за. Спрашивается - это точно дума российской федерации?
Голосовать за поправки их автобусами возили, а тут ещё проще, онлайн все обяжут оформить. Военные в первую очередь сделают, а потом в психушке. И оп, уже количество фан айди огромное.
"Бойкот и отсутствие фанатов на трибунах? Спокойно к этому отношусь, футболу это не помешает"..фраза, после которой нужно некоторым людям запрещать на законодательном уровне говорить на тему футбола.
Людей поддерживающих фанид нет. Но 100% депутатов за. Спрашивается - это точно дума российской федерации?