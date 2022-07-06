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Валуев высказался по поводу введения Fan ID

06 июля 2022, 17:00

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев планирует оформить Fan ID.

Конечно, я оформлю паспорт болельщика. Бойкот и отсутствие фанатов на трибунах? Спокойно к этому отношусь, футболу это не помешает.

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Все комментарии
старина
старина
06 июля в 23:39
Коля,с твоей мордой никакой Айди не нужен и даже билет на стадион
Sandr2011
Sandr2011
06 июля в 22:27
Кувалдой отбил мозги
протон
протон
06 июля в 20:57
Как ты оформишь FanID, Кувалда, если в 90-х ты в мафии чалился (правда, как говорят, очень редко кого-то бил, чаще держал, а били другие), потом пенсионера избил за то, что не дал твоей жене на место для инвалидов припарковаться?«Конечно, я оформлю паспорт болельщика."
Забыл добавить: но на футбол ходить не буду.
На всех матчах будут пустые трибуны. Добивают последний более-менее народный спорт, скоро только и останется смотреть хоккейные выставочные матчи с верховным супербомбардиром.
протон
протон
06 июля в 20:55
Кстати я не удивлюсь если принудят бюджетников сделать этот фанайди. И потом скажут - вот люди с удовольствием делают и проблем нет
Голосовать за поправки их автобусами возили, а тут ещё проще, онлайн все обяжут оформить. Военные в первую очередь сделают, а потом в психушке. И оп, уже количество фан айди огромное.
"Бойкот и отсутствие фанатов на трибунах? Спокойно к этому отношусь, футболу это не помешает"..фраза, после которой нужно некоторым людям запрещать на законодательном уровне говорить на тему футбола.
Людей поддерживающих фанид нет. Но 100% депутатов за. Спрашивается - это точно дума российской федерации?
протон
протон
06 июля в 20:53
Предлагаю обязать депутатов оформлять фанайди и ходить на матчи, смотреть чудо-зрелища типа Химки-Оренбург и Факел-Урал на пустом стадионе. За прогулы вычеты из зп.
протон
протон
06 июля в 20:53
Нашли кого спрашивать.
Igo0rek
Igo0rek
06 июля в 17:58
Сейчас бы спрашивать у человека, чей интеллект сопоставим с камнем...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
06 июля в 17:22
Так, стоп...

Хороший знакомый милиции в 90-х, вышибала по прозвищу Коля Кувалда, о котором бывший его менеджер, который с ним сначала был в ОПГ, а потом работал над его промоушном, рассказывал: "Коля редко бил клиентов, его брали с собой для устрашения"...

Человек, который избил пенсионера-охранника на парковке, когда тот сделал замечание его жене, которая поставила машину на место для инвалидов...

Вроде как опасный элемент, или таким можно FanID?
MopkoBHuk
MopkoBHuk
06 июля в 17:12
Как можно помешать тому чего нет?
Гость
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