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Белоголовцев: «„Спартак“ — бренд, а „Зенит“ – вытянутые за уши выскочки»

06 июля 2022, 13:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Болельщик «Спартака» и шоумен Сергей Белоголовцев поделился мнением о матче ветеранов московского клуба против ветеранов «Зенита», который пройдёт перед Суперкубком России.

В матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» главную роль сыграет, в какой форме находятся экс-футболисты. К примеру, Тихонов в лучшей форме, чем Радимов. У Андрея ни капли лишнего веса, он подтянутый, а Владик чуть-чуть толстоват.

Если без подколок, то мне ужасно нравится эта идея. Думаю, что ветераны «красно-белых» победят, потому что их гораздо чаще хотят видеть на матчах такого рода, они чаще играют вместе, они сыгранные, они в лучшей форме, чем петербуржцы.

«Спартак» – это бренд, имя, а «Зенит» – это вытянутые за уши выскочки, которые, по большому счету, никому не интересны в этой стране.

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Все комментарии
galeevae
galeevae
07 июля в 13:09
Не смотря на то, что Белоголовцев в чем-то прав, опускаться до уничижительных сравнений все же не стоило. Это проявление неуважения к "Зениту" со стороны публичной персоны бросает тень прежде всего на "Спартак".
wlad Mladic
wlad Mladic
07 июля в 07:53
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    06 июля в 23:31, ред.
    После данного выступления ему впору в паспортный стол идти...фамилию удлинить......

    Сергей КрасноБелоголовцев.....

    К чему речь.....почему оскорбляет...???
    Вообще непонятно...
    stanichnik
    stanichnik ответ Maxim Ryabinin (раскрыть)
    06 июля в 22:50
    Трансфермаркет не занимается оценкой бренда, он проводит условную предварительную оценку стоимости футболистов в конкретный период исходя из своих определённых критериев из чего потом складывается стоимость коллективов в которых они играют, будь то сборные стран или клубные команды. И цифры таких таблиц скорее нужны владельцам команд для самоутверждения, проще говоря понты, а для болельщиков же на первый план выходят другие таблицы, отражающие спортивные результаты(победы, забитые голы и турнирные очки.
    Maxim Ryabinin
    Maxim Ryabinin ответ LOpp (раскрыть)
    06 июля в 22:17, ред.
    я в курсе. Я и написал, КАК БРЕНД, так и КОМАНДА.
    Maxim Ryabinin
    Maxim Ryabinin ответ stanichnik (раскрыть)
    06 июля в 22:12, ред.
    А мне то чего огорчаться? Это пусть Спартак огорчяается. Это еще и хуже для Спартака, если его теперь нет на 2 месте.=)
    alexamit
    alexamit
    06 июля в 22:00
    Зенит-притянутый за уши клуб одного города!В советские времена, его кроме подвала таблицы,никто и не видел.Не сидел бы ВВП в Кремле и не рулил бы газпром в стране сидел бы зенит в 63!!!
    Сп62
    Сп62
    06 июля в 21:27
    Бренд создаётся десятилетиями, а не несколькими победами. Все ещё помнят шоу с Анжи. Завтра спонсор уйдёт и звезда погаснет. Настоящие болельщики, конечно, останутся, а пиар-фанаты исчезнут.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    06 июля в 17:13
    Зеня клуб одного города,за него в России не болеют. Возможно могло быть несколько иначе,имей команда хорошие результаты в европе,но и тут полный пшик.
    makkie
    makkie
    06 июля в 16:51
    Мёд для ушей болельщиков Зенита )))
    Kolenok
    Kolenok
    06 июля в 16:01
    Все правильно сказал,зенит клуб одного города,Спартак вся Россия любит.
    Бубнин
    Бубнин
    06 июля в 15:17
    сБРЕНДил шоумен.
    LOpp
    LOpp ответ Maxim Ryabinin (раскрыть)
    06 июля в 14:59
    трансферная стоимость игроков это одно, бренд - это совсем другое.
    stanichnik
    stanichnik ответ Maxim Ryabinin (раскрыть)
    06 июля в 14:47, ред.
    Доброго Здоровья, Maxim!
    Наверное вас разочарую, если сообщу, что у вас несколько устаревшие сведения. Сейчас вторую позицию в вашей таблице занимает футбольный клуб Динамо Москва, которого почему-то там вообще нет. Поясню, что это прежде всего связано с ростом стоимости своих молодых игроков бело-синих, оценённых Трансфермаркетом по итогам прошлого сезона громко заявивших о себе, в то время, как дорогие иностранцы Краснодара, ЦСКА, Локомотива и Спартака покинули свои клубы и сбежали в Европу. Может как раз стоит пойти по пути развития футбола, опираясь на опыт Динамо и Краснодара, ежегодно вводя своих воспитанников в основной состав команды, а не пытаться копировать нашего чемпиона, покупающего дорогих легионеров за бугром, а потом временно приостанавливать с ними контракты. Болейте за своих, а не против чужих!
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    06 июля в 14:35
    Просто какой-то поток боли
    sten312
    sten312
    06 июля в 14:22
    Тут скорее Звездунов сбрендил...
    Maxim Ryabinin
    Maxim Ryabinin
    06 июля в 14:15, ред.
    Странно для выскочек) Питерцы явно лучше, как бренд, да и как команда тоже.

    Шуnя771
    Шуnя771
    06 июля в 14:03
    Спартак разберется с Зенитом на разогреве...)
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    06 июля в 13:58
    Бренд с десятого места хотя по поводу вытянутых ушей согласен и как ни странно это в равной степени относится и спартаку.
    Василий 50
    Василий 50
    06 июля в 13:47
    А ты сам кто?
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