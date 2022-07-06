Белоголовцев: «„Спартак“ — бренд, а „Зенит“ – вытянутые за уши выскочки»

Болельщик «Спартака» и шоумен Сергей Белоголовцев поделился мнением о матче ветеранов московского клуба против ветеранов «Зенита», который пройдёт перед Суперкубком России.

В матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» главную роль сыграет, в какой форме находятся экс-футболисты. К примеру, Тихонов в лучшей форме, чем Радимов. У Андрея ни капли лишнего веса, он подтянутый, а Владик чуть-чуть толстоват.

Если без подколок, то мне ужасно нравится эта идея. Думаю, что ветераны «красно-белых» победят, потому что их гораздо чаще хотят видеть на матчах такого рода, они чаще играют вместе, они сыгранные, они в лучшей форме, чем петербуржцы.

«Спартак» – это бренд, имя, а «Зенит» – это вытянутые за уши выскочки, которые, по большому счету, никому не интересны в этой стране.