Белоголовцев: «„Спартак“ — бренд, а „Зенит“ – вытянутые за уши выскочки»

Болельщик «Спартака» и шоумен Сергей Белоголовцев поделился мнением о матче ветеранов московского клуба против ветеранов «Зенита», который пройдёт перед Суперкубком России.
В матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» главную роль сыграет, в какой форме находятся экс-футболисты. К примеру, Тихонов в лучшей форме, чем Радимов. У Андрея ни капли лишнего веса, он подтянутый, а Владик чуть-чуть толстоват.
Если без подколок, то мне ужасно нравится эта идея. Думаю, что ветераны «красно-белых» победят, потому что их гораздо чаще хотят видеть на матчах такого рода, они чаще играют вместе, они сыгранные, они в лучшей форме, чем петербуржцы.
«Спартак» – это бренд, имя, а «Зенит» – это вытянутые за уши выскочки, которые, по большому счету, никому не интересны в этой стране.
Наверное вас разочарую, если сообщу, что у вас несколько устаревшие сведения. Сейчас вторую позицию в вашей таблице занимает футбольный клуб Динамо Москва, которого почему-то там вообще нет. Поясню, что это прежде всего связано с ростом стоимости своих молодых игроков бело-синих, оценённых Трансфермаркетом по итогам прошлого сезона громко заявивших о себе, в то время, как дорогие иностранцы Краснодара, ЦСКА, Локомотива и Спартака покинули свои клубы и сбежали в Европу. Может как раз стоит пойти по пути развития футбола, опираясь на опыт Динамо и Краснодара, ежегодно вводя своих воспитанников в основной состав команды, а не пытаться копировать нашего чемпиона, покупающего дорогих легионеров за бугром, а потом временно приостанавливать с ними контракты. Болейте за своих, а не против чужих!
Наверное вас разочарую, если сообщу, что у вас несколько устаревшие сведения. Сейчас вторую позицию в вашей таблице занимает футбольный клуб Динамо Москва, которого почему-то там вообще нет. Поясню, что это прежде всего связано с ростом стоимости своих молодых игроков бело-синих, оценённых Трансфермаркетом по итогам прошлого сезона громко заявивших о себе, в то время, как дорогие иностранцы Краснодара, ЦСКА, Локомотива и Спартака покинули свои клубы и сбежали в Европу. Может как раз стоит пойти по пути развития футбола, опираясь на опыт Динамо и Краснодара, ежегодно вводя своих воспитанников в основной состав команды, а не пытаться копировать нашего чемпиона, покупающего дорогих легионеров за бугром, а потом временно приостанавливать с ними контракты. Болейте за своих, а не против чужих!