Колосков: «Матч ветеранов „Зенита“ и „Спартака“ будет принципиальным»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака», который пройдёт перед Суперкубком России.

Зарубы в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» не будет, футболисты будут беречь друг друга, но сама игра будет пожестче. Этот матч носит принципиальный характер, но не будет никто наносить травму умышленно. Думаю, эта игра будет результативная. Как минимум 2/3 «Петровского» должно быть заполнено. У кого больше шансов на победу сказать не могу. Знаю, кто будет играть в «Спартаке», а ветеранов «Зенита», кроме Аршавина и Кержакова, не знаю, поэтому никаких прогнозов давать не могу.