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Колосков: «Матч ветеранов „Зенита“ и „Спартака“ будет принципиальным»

06 июля 2022, 11:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака», который пройдёт перед Суперкубком России.

Зарубы в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» не будет, футболисты будут беречь друг друга, но сама игра будет пожестче. Этот матч носит принципиальный характер, но не будет никто наносить травму умышленно. Думаю, эта игра будет результативная. Как минимум 2/3 «Петровского» должно быть заполнено. У кого больше шансов на победу сказать не могу. Знаю, кто будет играть в «Спартаке», а ветеранов «Зенита», кроме Аршавина и Кержакова, не знаю, поэтому никаких прогнозов давать не могу.

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Все комментарии
МапС
МапС
06 июля в 13:11
Старперкубок изготовили?
протон
протон
06 июля в 12:43
Заруба будет обязательно. Эти ребята проигрывать не привыкли.
25процентный клоун
25процентный клоун
06 июля в 12:38
на счёт ветеранов зенита жму руку, знатно подтраллил
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 июля в 12:02
Ничего принципиального не ожидаю.
Ironigor
Ironigor
06 июля в 11:47
Матч будет интересным в любом случае.
8tsubymcsc6a
8tsubymcsc6a
06 июля в 11:44
Так оно и есть
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