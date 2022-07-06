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Петржела: «Как только в мире станет хорошо — РФ тут же будет играть в ЛЧ»

06 июля 2022, 19:46

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о возможном возвращении российских клубов и сборных на европейскую арену.

Думаю, в УЕФА не дураки сидят, чтобы продлевать срок бана России. Еще пять лет бана? Нет, не думаю. Мне кажется, вашу страну скоро вернут в Европу, в еврокубки.

Как только в мире все станет хорошо — Россия тут же будет играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на других турнирах. То, что происходит в Европе, это катастрофа.

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Все комментарии
протон
протон
06 июля в 23:23
Далеко не близко станет хорошо
Tostao
Tostao
06 июля в 22:07, ред.
ЧМ в Катаре будет последним, как и все фифы-уефы. Будет атомная катастрофа, какой на футбол?
Союзник противников
Союзник противников
06 июля в 21:31
У вас уже не будет хорошо в обозримом будущем.Проект "евроатлантической цивилизации" закрывается.Сроки окончания процесса неизвестны.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 июля в 20:48
Вернуть нас в " европейскую семью " могут и завтра. Только вот воздушные границы нам никто не откроет .Начнут бойкотировать нас все кому не лень . В итоге нас вновь вышвырнут . Из-за одной овцы всей отарой жертвовать не будут .
Devjatiy
Devjatiy
06 июля в 20:11
Это все и без Петржелы знают.
pomor45
pomor45
06 июля в 20:10
Это ещё надо посмотреть, кто в этой катастрофе уцелеет?
ZIBO rock
ZIBO rock
06 июля в 20:05, ред.
А зачем?! Столько позора наши спортсмены уже на себя приняли - и под нейтральным флагом выступали и без гимна и.т.д. и.т.п. Самим не стыдно?! Международный спорт - это то где прославляют свою страну и отстаивают ее честь! И сейчас вот из угла выпустят как школьника, типа "радуйтесь и скажите спасибо!" Негры больше вызывают уважения, добились того что перед ними бывшие господа на колени вставать стали! А наши так и будут рады подачке, еще и руки господину за кость оближут!
У меня больше уважения к Белорусу Фомочкину, нежели к нашим, который не побоялся на Паралимпиаде поднять Российский флаг!
МапС
МапС
06 июля в 20:03
Это будет не скоро.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 июля в 19:50
Хочется в это верить...
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