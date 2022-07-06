Петржела: «Как только в мире станет хорошо — РФ тут же будет играть в ЛЧ»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о возможном возвращении российских клубов и сборных на европейскую арену.
Думаю, в УЕФА не дураки сидят, чтобы продлевать срок бана России. Еще пять лет бана? Нет, не думаю. Мне кажется, вашу страну скоро вернут в Европу, в еврокубки.
Как только в мире все станет хорошо — Россия тут же будет играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на других турнирах. То, что происходит в Европе, это катастрофа.
У меня больше уважения к Белорусу Фомочкину, нежели к нашим, который не побоялся на Паралимпиаде поднять Российский флаг!https://www.youtube.com/watch?v=jaMIktb8664
У меня больше уважения к Белорусу Фомочкину, нежели к нашим, который не побоялся на Паралимпиаде поднять Российский флаг!