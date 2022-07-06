Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о массовом уходе легионеров из ЦСКА.
Стремительный и массовый отъезд легионеров из ЦСКА — это, безусловно, удар по команде, но этого стоило ожидать в данной ситуации. Всем клубам надо быть готовыми к тому, что иностранцы будут приостанавливать контракты, уезжать. Поэтому ничего страшного в этом нет, нужно акцентировать внимание на своих игроках, привлекать молодежь. Федотов умеет это делать, у него уже большой опыт.
ЦСКА всегда боролся за чемпионство и самые высокие места, не думаю, что их задачи изменились с уходом легионеров. Возможно, их немного скорректировали, учитывая всю ситуацию, но глобально команда такого уровня и статуса не имеет права провалиться. У тренера стоит определенная задача, он будет с ней справляться, исходя из возможностей команды.
Посмотрим , как руководство с тренерским штабом будут выкручиваться в данной ситуации.
Посмотрим , как руководство с тренерским штабом будут выкручиваться в данной ситуации.
Возможности упираются в финансы.
Увы, финансы поют романсы ))).
Возможности упираются в финансы.
Увы, финансы поют романсы ))).
Всем Добра !
Всем Добра !