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Сёмин: «Массовый отъезд легионеров из ЦСКА — это удар по команде»

06 июля 2022, 12:25

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о массовом уходе легионеров из ЦСКА.

Стремительный и массовый отъезд легионеров из ЦСКА — это, безусловно, удар по команде, но этого стоило ожидать в данной ситуации. Всем клубам надо быть готовыми к тому, что иностранцы будут приостанавливать контракты, уезжать. Поэтому ничего страшного в этом нет, нужно акцентировать внимание на своих игроках, привлекать молодежь. Федотов умеет это делать, у него уже большой опыт.

ЦСКА всегда боролся за чемпионство и самые высокие места, не думаю, что их задачи изменились с уходом легионеров. Возможно, их немного скорректировали, учитывая всю ситуацию, но глобально команда такого уровня и статуса не имеет права провалиться. У тренера стоит определенная задача, он будет с ней справляться, исходя из возможностей команды.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
06 июля в 17:56
Федот,да не тот...
Leha-ha50
Leha-ha50
06 июля в 15:42
Федотову не позавидуешь . Посмотрим , как он справится с непростой ситуацией. А ситуация на первый взгляд просто аховая. Молодежь наигрывать надо, но и опытных игроков в составе иметь надо, нужны лидеры.
Посмотрим , как руководство с тренерским штабом будут выкручиваться в данной ситуации.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 июля в 14:07
Да это удар но мы не одни такие, тот же Краснодар покинули половина команды плюс тренер и ничего.
drug01
drug01
06 июля в 13:46
Такое наше время....!
cvrzg52t84jv
cvrzg52t84jv
06 июля в 13:09
    протон
    протон
    06 июля в 12:40
    Бог в помощь Федотову и ЦСКА!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    06 июля в 12:31
    ....... исходя из возможностей команды.
    Возможности упираются в финансы.
    Увы, финансы поют романсы ))).
    Ironigor
    Ironigor
    06 июля в 12:28, ред.
    А Краснодар как пострадал ?! И они не сбавили обороты, а включили в главную команду свою молодёжь. И этот процесс омоложения команды приносит результаты. А учитывая что у ЦСКА молодёжь занимает первую строчку в молодёжном первенстве, то можно предположить, что и у главной команды есть кем заменить тех кто уехал, и строить новый молодой, боевой коллектив. Сейчас как никогда есть время и возможности включить в процесс молодёжь, дать им возможность развиваться. Так почему же мы все сетуем на то что какие-то легионеры покидают российский чемпионат. Всё будет хорошо, если делать правильно свою работу. Не зря же Галицкий стал лучшим спортивным менеджером . У него получилось, значит и в ЦСКА и в других клубах должно получиться. Газпром - Зенит не причём!))
    Всем Добра !
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