Бывший тренер «Локомотива» поделился мнением о массовом уходе легионеров из ЦСКА .

Стремительный и массовый отъезд легионеров из ЦСКА — это, безусловно, удар по команде, но этого стоило ожидать в данной ситуации. Всем клубам надо быть готовыми к тому, что иностранцы будут приостанавливать контракты, уезжать. Поэтому ничего страшного в этом нет, нужно акцентировать внимание на своих игроках, привлекать молодежь. Федотов умеет это делать, у него уже большой опыт.