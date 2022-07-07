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Алкоголя не будет в продаже на стадионах чемпионата мира в Катаре

07 июля 2022, 20:50

Болельщики не смогут приобрести алкоголь на стадионах во время чемпионата мира 2022 в Катаре.

Сообщается, что купить алкогольные напитки за пределами стадионов можно будет только до и после определенных матчей. В чашах арен алкоголь продаваться не будет. Приобрести алкогольные напитки можно будет только в специальных местах.

В Катаре запрещено употреблять алкоголь в общественных местах, ввоз спиртных напитков в страну также запрещен.

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Перевод с reuters.com
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Все комментарии
Nazi
Nazi
08 июля в 09:26
Хорошо хоть футбол не запрещен..
112910415
112910415
08 июля в 06:42
страшно подумать ...
а вдруг там и проституции не будет ?!
или "только до и после определённых матчей " ?!
даже многие футболисты не выдержат ... примеры известны !
старина
старина
07 июля в 23:54
Своя страна-свои законы
311
311
07 июля в 23:34
Инфантино, ты доволен? Надо было в России проводить!
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 23:04
С собой брать будут?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
07 июля в 22:04, ред.
Кому они гонят ?! В любом правиле есть исключения..., а на Востоке, если ты желанный гость, - и подавно!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 июля в 21:56
ЛГБТ тоже под запретом
Остапчук 67
Остапчук 67
07 июля в 21:54
И гомосятины с лесбиятиной тоже не будет
Zenit_84
Zenit_84
07 июля в 21:53
Никто и не думал, что этого не будет.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
07 июля в 21:52
Думаю и после ты особо не набухаешься!
VeniaminS
VeniaminS
07 июля в 21:45
Не положено.
Твой Арсен
Твой Арсен
07 июля в 21:32
Следующая новость "на ЧМ в Катаре не будет женщин" я так понимаю?)
A.S.A
A.S.A
07 июля в 21:29
Я думаю там не только на стадионах не будет алкоголя, вообще вцелом его не будет, а если и будет, то какой нибудь элитный, который обычным смертным не по карману....и считаю это правильным решением, это мусульманская страна, и менталитет там другой, и законы строгие.....а менять их ради ЧМ не станут
pmmj47afvfeb
pmmj47afvfeb
07 июля в 21:27
Это следовало ожидать
протон
протон
07 июля в 21:16
Вот это правильно я считаю все зрители , которые придут на матч не смогут бухнуть на стадионе ,а вот после матча пожалуйста бухайте сколько в лезет и не важно команда твоя выиграла или проиграла они все равно будут пить (только кто-то за победу , а кто-то за поражение ).
SHEARER
SHEARER
07 июля в 21:03
Европейцы будут в шоке от такого чемпионата мира в Катаре.
1 984
1 984
07 июля в 21:00
Это было сразу понятно.
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 21:00
Ну тогда россиянам там действительно нечего делать.
monah-10
monah-10
07 июля в 20:58
Может оно и правильно, а может нет.
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