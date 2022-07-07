Алкоголя не будет в продаже на стадионах чемпионата мира в Катаре

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07 июля 2022, 20:50

Болельщики не смогут приобрести алкоголь на стадионах во время чемпионата мира 2022 в Катаре.

Сообщается, что купить алкогольные напитки за пределами стадионов можно будет только до и после определенных матчей. В чашах арен алкоголь продаваться не будет. Приобрести алкогольные напитки можно будет только в специальных местах.

В Катаре запрещено употреблять алкоголь в общественных местах, ввоз спиртных напитков в страну также запрещен.